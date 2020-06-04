"Каждый второй за, каждый пятый против": ВЦИОМ о голосовании за поправки к Конституции

В голосовании за поправки к Конституции намерены принять участие 67% опрошенных граждан России. Из них больше 60% заявили, что собираются поддержать изменения в Основной закон. Об этом говорится в результатах недавнего исследования ВЦИОМ.

Уточняется, что 48% опрошенных сказали, что точно придут на голосование за поправки в Конституцию. И ещё 19% сказали, что скорее всего придут. Уверенный отказ от голосования высказали лишь 14%.

Более половины граждан России (61%), сообщивших о своём участии в голосовании, проголосуют скорее за поправки… Каждый пятый из тех, кто планирует принять участие, проголосует скорее против, - цитирует канал "360" исследование ВЦИОМ.

Напомним, что датой голосования за поправки объявлено 1 июля. Изначально голосование должно было состояться весной, однако было перенесено из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.