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"Каждый второй за, каждый пятый против": ВЦИОМ о голосовании за поправки к Конституции
04 июня 2020, 19:55 • 66 • Политика
Поправки в Конституцию поддерживают больше 60% граждан России, сообщает ВЦИОМ. "Каждый пятый из тех, кто планирует принять участие, проголосует скорее против", - отмечают социологи.
В голосовании за поправки к Конституции намерены принять участие 67% опрошенных граждан России. Из них больше 60% заявили, что собираются поддержать изменения в Основной закон. Об этом говорится в результатах недавнего исследования ВЦИОМ.
Уточняется, что 48% опрошенных сказали, что точно придут на голосование за поправки в Конституцию. И ещё 19% сказали, что скорее всего придут. Уверенный отказ от голосования высказали лишь 14%.
Напомним, что датой голосования за поправки объявлено 1 июля. Изначально голосование должно было состояться весной, однако было перенесено из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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