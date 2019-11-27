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"Каждый вложенный рубль завтра даст десять": В Крыму оценили морской проект с Сирией

27 ноября 2019, 02:24  •  68 • Политика
Возобновление морских перевозок между Крымом и САР нужно и важно, считает Безазиев. "Каждый вложенный рубль завтра даст десять", - пояснил крымский политик.
В Крыму хотят создать судоходную компанию для обеспечения регулярных морских грузоперевозок между портами Сирии и Крыма. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров Крыма и постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов. Для чего это нужно, рассказал бывший депутат Госсовета республики Крым Лентун Безазиев.
По его словам, каждый вложенный в этот проект рубль даст взамен десять. Политик напомнил, что до начала войны в Сирии и госпереворота на Украине Крым поставлял Сирии зерно, и в арабской республике были крайне довольны его качеством. Безазиев считает, что эту практику необходимо возобновить и углубить.
"Нужно обязательно заниматься этим вопросом, расширять торговлю. Мы можем поставлять в Сирию и продукцию лёгкой промышленности, товары народного потребления", - цитирует его слова Nation News.
Политик добавил, что аналогичные проекты стоит также развивать с Турцией. Торговля напрямую позволит предлагать весьма привлекательные цены, уверен Безазиев. Он напомнил, что работа по возобновлению паромного сообщения между Крымом и Турцией уже ведётся.
Напомним, что западные санкции запрещают европейским компаниям любое сотрудничество с Сирией и Крымом. Это в некотором роде сближает обе территории и делает их практически идеальными торговыми партнёрами друг для друга.

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