"Каждый вложенный рубль завтра даст десять": В Крыму оценили морской проект с Сирией

В Крыму хотят создать судоходную компанию для обеспечения регулярных морских грузоперевозок между портами Сирии и Крыма. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров Крыма и постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов. Для чего это нужно, рассказал бывший депутат Госсовета республики Крым Лентун Безазиев.

По его словам, каждый вложенный в этот проект рубль даст взамен десять. Политик напомнил, что до начала войны в Сирии и госпереворота на Украине Крым поставлял Сирии зерно, и в арабской республике были крайне довольны его качеством. Безазиев считает, что эту практику необходимо возобновить и углубить.

"Нужно обязательно заниматься этим вопросом, расширять торговлю. Мы можем поставлять в Сирию и продукцию лёгкой промышленности, товары народного потребления", - цитирует его слова Nation News.

Политик добавил, что аналогичные проекты стоит также развивать с Турцией. Торговля напрямую позволит предлагать весьма привлекательные цены, уверен Безазиев. Он напомнил, что работа по возобновлению паромного сообщения между Крымом и Турцией уже ведётся.

Напомним, что западные санкции запрещают европейским компаниям любое сотрудничество с Сирией и Крымом. Это в некотором роде сближает обе территории и делает их практически идеальными торговыми партнёрами друг для друга.