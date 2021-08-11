"Каждый сам за себя": Байден не жалеет о решении вывести войска из Афганистана

Президент США заявил, что Штаты потратили более триллиона долларов на афганскую кампанию длиной в двадцать лет.

Глава Белого дома Джо Байден в ходе брифинга заявил журналистам, что не жалеет о принятом им минувшей весной решении вывести войска из Афганистана, поскольку считает, что афганские силы безопасности должны сами воевать за себя и свою страну.

Между тем, он подчеркнул, что Штаты будут оказывать им воздушную боевую поддержку, а также финансировать и поставлять оборудование и продовольствие.

За двадцать лет мы потратили более $1 трлн, афганские лидеры должны объединиться,

- пояснил Байден, напомнив, что тысячи американских военных были ранены или убиты в ходе боевых действий в Афганистане.

Отметим, что афганская кампания стала для США самой продолжительной в их истории, об ёё завершении Байден сообщил 14 апреля нынешнего года.