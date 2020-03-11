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"Каждый раз ему выбивают зубы": Кедми рассказал, как заврался "сорвавшийся с цепи" Эрдоган

11 марта 2020, 18:35  •  105 • Политика
Общественный деятель Израиля Яков Кедми в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым" высказался по поводу ситуации в Сирии и обострения отношений России и Турции. По словам эксперта, Эрдоган "сорвался с цепи", и такое было уже не раз, но результат один и тот же - турецкому "султану" выбивают зубы, а он продолжает врать.
В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" израильский дипломат, государственный и общественный деятель Яков Кедми высказал свою точку зрения на конфликт в Сирии и обострившиеся отношения России и Турции. По его словам, такая ситуация повторялась уже неоднократно.
"Турция получила и ещё получит, до самой Александретты, если так будет себя вести. В 2015 году турецкий султан дал приказ сбить российский самолёт - и что? В прошлом году он сорвался с цепи и решил двинуть турецкую армию в курдские районы Сирии - и что? Сейчас он третий раз наступает на те же грабли. И результат тот же самый. Каждый раз ему выбивают зубы", - прокомментировал Кедми.
Он признался, что не знает, для какого специалиста "этот случай" - для психолога или психиатра, но ясно одно - у Турции сегодня не осталось нормальных отношений.
"Иран? Ирак? Греция? Азербайджан только, но это отдельный случай. Что касается Грузии, а точнее Аджарии, то она давно превратилась в турецкую провинцию - самый большой турецкий публичный дом на берегу Чёрного моря. За неё турки должны благодарить российское правительство, которое заставило Аджарию вернутся в лоно Саакашвили", - рассуждает Кедми.
Если же вернуться к теме Турции и России, то, по его словам, смешно смотреть, как американцы в очередной раз потирают руки, предвкушая войну Москвы и Анкары, а турки сравнивают свою армию с российской, полагая, что они могут кого-то разгромить.
"Турции на Ближнем Востоке совершенно не удаётся понять, какие у неё реальные силы. И никогда ни они, ни американцы ни с каким террором не воевали. Это наглая ложь. Теперь вот США заключают договор с "Талибаном" (запрещённая в России организация. - Ред.). До какой низости нужно дойти?" - задаётся вопросом Кедми.
По его словам, России осталось "совсем немножко" в деле продвижения своих и сирийских интересов, тем временем в Одессе, в Николаеве, в Киеве ждут своей очереди, считает Кедми.
"Люди там задаются вопросом: когда вы будете решать наши проблемы с таким же усердием? Ведь мы же ближе..." - заключил эксперт.

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