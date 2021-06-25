Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Корабли НАТО накажут за наглость. Приказ отдан: "В случае чего, пустить на ...
"Россия парализовала силы ВСУ в Донбассе": Как Москва не даёт Киеву ус...
"Какого чёрта!": с появлением русских на борту британского эсминца нач...
Украинский генерал покаялся за отказ подчиняться Москве
Главная / В мире

"Каждый прожитый день - бонус": Британца лечили от COVID почти 10 месяцев

25 июня 2021, 00:20  •  68 • В мире
72-летний житель Великобритании Дэйв Смит заразился коронавирусом ещё в первую волну. Его лечили от COVID-19 почти 10 месяцев. "Каждый прожитый день - бонус", - говорит теперь мужчина.
В Великобритании зафиксирован своеобразный рекорд по продолжительности течения и лечения коронавирусной инфекции. Врачи лечили пациента 10 месяцев с переменным успехом. Его состояние то улучшалось, то ухудшалось.
За это время Дэйв Смит попадал в больницу 7 раз. В 5 случаях из них прогнозы были весьма печальными. Его супруга начинала организовывать похороны, но потом пациенту становилось лучше.
За 10 месяцев Дэйв сдал 42 теста на COVID-19, и все они были положительными. Первый отрицательный результат оказался после 45-дневнего экспериментального лечения коктейлем антител, пишет The Guardian.
Врачи полагают, что организм Смита не смог выработать достаточного количества антител самостоятельно. Обычно такое происходит или из-за плохой наследственности, или после недавнего лечения рака крови.
Пожилой мужчина говорит, что на 100% здоровым уже не будет никогда, потому что его лёгкие разрушены коронавирусом.
"Мне довольно быстро начинает не хватать воздуха. Но теперь каждый прожитый день - это бонус", - признаётся британец.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






68
Источник
Похожие новости
24 июня 2021, 01:25
"Произвол" белорусского эвакуатора привел в негодование главу МИД Латвии
24 июня 2021, 03:15
Предсмертное послание создатель McAfee оставил больше 8 месяцев назад
24 июня 2021, 10:35
Всю жизнь трудился ради народа: На похороны самого доброго короля в мире пришло 5 млн человек
23 июня 2021, 23:35
Тело основателя компании McAfee нашли сразу после новости об экстрадиции
24 июня 2021, 20:40
Крик, слёзы и плач: Соловьёв показал, как проходит вакцинация в Индии
23 июня 2021, 22:35
«Прецедент для обострения обстановки»: почему республиканцы раскритиковали Белый дом за отмену военной помощи Киеву
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 июня 2021, 22:30
"Не он, но сути не меняет": Русские поставили экс-президента Эстонии на мес...
24 июня 2021, 22:30
Провокация с продолжением: Баранец сказал, когда ждать новых инцидентов в Чёрном море
25 июня 2021, 00:20
Японская провокация на Курилах: Военный эксперт предупредил о последствиях
24 июня 2021, 23:20
От торпед до беспилотников: какая техника представлена на военно-морском салоне в Пет...
25 июня 2021, 00:20
Журналист напомнил осечку британского Минобороны после видео ФСБ
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 июня 2021, 01:25
"Вопли о страшной угрозе": Британцы с эсминцем прокололись на элементарном
22 июня 2021, 06:20
Украинский генерал покаялся за отказ подчиняться Москве
19 июня 2021, 01:20
Захарова о приостановлении военной помощи Украине: "Где Кулеба?"
20 июня 2021, 08:30
Воюют против «оккупантов», а насилуют свои
18 июня 2021, 00:35
В Киеве узнали о разговоре Байдена с Путиным от Нуланд
22 июня 2021, 19:10
"Россия парализовала силы ВСУ в Донбассе": Как Москва не даёт Киеву устроить бойню
19 июня 2021, 03:10
"Команда Байдена разыгрывает спектакль": Провидец заговорил о войне на фоне новой чумы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.