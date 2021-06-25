"Каждый прожитый день - бонус": Британца лечили от COVID почти 10 месяцев

72-летний житель Великобритании Дэйв Смит заразился коронавирусом ещё в первую волну. Его лечили от COVID-19 почти 10 месяцев. "Каждый прожитый день - бонус", - говорит теперь мужчина.

В Великобритании зафиксирован своеобразный рекорд по продолжительности течения и лечения коронавирусной инфекции. Врачи лечили пациента 10 месяцев с переменным успехом. Его состояние то улучшалось, то ухудшалось.

За это время Дэйв Смит попадал в больницу 7 раз. В 5 случаях из них прогнозы были весьма печальными. Его супруга начинала организовывать похороны, но потом пациенту становилось лучше.

За 10 месяцев Дэйв сдал 42 теста на COVID-19, и все они были положительными. Первый отрицательный результат оказался после 45-дневнего экспериментального лечения коктейлем антител, пишет The Guardian.

Врачи полагают, что организм Смита не смог выработать достаточного количества антител самостоятельно. Обычно такое происходит или из-за плохой наследственности, или после недавнего лечения рака крови.

Пожилой мужчина говорит, что на 100% здоровым уже не будет никогда, потому что его лёгкие разрушены коронавирусом.

"Мне довольно быстро начинает не хватать воздуха. Но теперь каждый прожитый день - это бонус", - признаётся британец.