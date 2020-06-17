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"Каждый новый вирус будет объявляться биологическим оружием": Медведев предупредил о риске войны
17 июня 2020, 15:00 • 138 • Политика
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил о риске возникновения полноценной, а не так называемой "гибридной" войны. Он не исключил того, что в будущем "каждый новый вирус будет объявляться биологическим оружием".
В своей статье для журнала "Россия в глобальной политике" зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскрыл основные риски, с которыми столкнулась не только Россия, но и весь мир во время пандемии. Он также дал советы по сотрудничеству в сфере мировой безопасности.
Первое, на что обратил внимание Медведев, - это то, что "ответ на все проблемы пандемического кризиса должен быть универсальным", что предполагает "постоянное и полноценное взаимодействие между государствами, правительствами и компаниями".
Политик особо подчёркивает, что речь идёт о разумном открытом сотрудничестве, и добавляет, что вопрос заключается в мере подобной открытости.
И несмотря на то что есть закрытая информация, есть случаи сотрудничества, которые Медведев называет "вынужденными". В качестве примера он приводит "обязательное взаимодействие в ходе прививочной кампании от COVID-19".
"Когда появятся подходящие вакцины, они должны быть использованы почти одномоментно на всех континентах, прежде всего - по соображениям национальной безопасности, - высказал своё мнение Медведев. - Вряд ли кому-то захочется иметь соседа, который способен в любой момент закинуть вам во двор "коронавирусную бомбу".
Напомнил он и об американских лабораториях, разбросанных по миру. Политик отметил, что их деятельность не должна вызывать подозрений. В противном же случае велика вероятность взаимных претензий при новой вспышке какой-либо инфекции. А там недалеко и до теорий заговора, и до санкций.
А оттуда рукой подать и до прямого конфликта, не исключает и такого поворота событий Медведев.
"Все примутся подозревать друг друга во всём, - предупредил зампредседателя Совета безопасности РФ. - Каждый новый вирус будет объявляться биологическим оружием".
По его мнению, в таком случае есть риск возникновения войны. И уже полноценной, а не так называемой гибридной.
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