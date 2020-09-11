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"Каждый день прирост": Турки умоляют русских не летать в Турцию - настойчиво и матом
11 сентября 2020, 22:10 • 134 • В мире
Когда после улучшения ситуации с COVID-19 государства начали открывать границы, в Турцию хлынули туристы из России. Теперь жители курортных городов умоляют русских не летать в Турцию. Причём делают это очень настойчиво и матом. "Каждый день прирост", - говорят они.
Летом 2020 года отпускникам из России пришлось выбирать между курортами Краснодарского края и Крыма, Абхазией и Турцией. Туристы хлынули за границу в бюджетные и люксовые отели после 1 августа. И уже через месяц турки попросили их больше не прилетать. Опять дело в коронавирусе: зафиксирован прирост заболеваемости.
Жители турецких курортных городов в своих требованиях достаточно грубы и не стесняются в выражениях.
"Сидите дома! Не летите в Турцию. Из-за вас, (непечатно)-муха, наши дети в школу не ходят! На дистанционке! И каждый день идёт прирост заражённых! В Турцию (непечатно) они захотели!" - обращаются турки к русским в соцсетях.
"Тут мэр Антальи скоро помрёт от COVID. Посидели бы дома! Столько тут больных и (непечатно) туристов", - пишет другой человек.
Люди предупреждают, что Турция "скоро захлебнётся в заражениях", и призывают перед оплатой тура посмотреть статистику заболеваемости, почитать новости.
"Все летят в эту страну, даже не откроют и не читают, что происходит там", - приводит "Рамблер" ещё одно высказывание местных жителей.
На весь этот поток брани и призывы жители России ответили. Без мата, но по делу.
"Да вообще плевать, что там происходит! Если я хочу отдыхать и это можно сделать в открытой стране, почему нет? Это вы на своё правительство кричите, а не на отдыхающих!" - посоветовала одна из туристок.
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