"Каждый день прирост": Турки умоляют русских не летать в Турцию - настойчиво и матом

Летом 2020 года отпускникам из России пришлось выбирать между курортами Краснодарского края и Крыма, Абхазией и Турцией. Туристы хлынули за границу в бюджетные и люксовые отели после 1 августа. И уже через месяц турки попросили их больше не прилетать. Опять дело в коронавирусе: зафиксирован прирост заболеваемости.

Жители турецких курортных городов в своих требованиях достаточно грубы и не стесняются в выражениях.

"Сидите дома! Не летите в Турцию. Из-за вас, (непечатно)-муха, наши дети в школу не ходят! На дистанционке! И каждый день идёт прирост заражённых! В Турцию (непечатно) они захотели!" - обращаются турки к русским в соцсетях.

"Тут мэр Антальи скоро помрёт от COVID. Посидели бы дома! Столько тут больных и (непечатно) туристов", - пишет другой человек.

Люди предупреждают, что Турция "скоро захлебнётся в заражениях", и призывают перед оплатой тура посмотреть статистику заболеваемости, почитать новости.

"Все летят в эту страну, даже не откроют и не читают, что происходит там", - приводит "Рамблер" ещё одно высказывание местных жителей.

На весь этот поток брани и призывы жители России ответили. Без мата, но по делу.

"Да вообще плевать, что там происходит! Если я хочу отдыхать и это можно сделать в открытой стране, почему нет? Это вы на своё правительство кричите, а не на отдыхающих!" - посоветовала одна из туристок.