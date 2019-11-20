"Каждую статью копнёшь - печаль": Экономист разложил по полочкам принятый проект бюджета России

Напомним, ожидаемый доход федерального бюджета в 2020 году запланирован на уровне 20,379 триллиона рублей, в 2022-м - 22,058 триллиона рублей. При этом в вёрстку уже заложен профицит бюджета, в 2020 году он планируется на уровне 0,8 процента, в 2021 - 0,5 процента.

"Естественно, российский бюджет растёт, причём растёт с профицитом. То есть каждый год он растёт с профицитом после того, как нас трясло в 2014-2016 годах. И проблемы по суммам, по большому счёту, нет. То есть, например, можно увеличить расходы на науку. Пожалуйста, они увеличены. Увеличьте ещё что-нибудь. Дьявол кроется в деталях. Потому что по всем направлениям идёт увеличение расходов, по многим направлениям. Даже специальные расходы после того, как в прежние годы снижали, опять повышаются. И всё это, по сути, хорошие новости. Но вот теперь про дьявола. А дьявол - это последствия либеральных реформ в структурах по всем направлениям. Здравоохранение, образование, наука. В меньшей мере армия страдает. Наконец, государственное управление, там тоже есть определённая забюрократизированность и просто саботаж порой. Но самые главные проблемы бюджета возникают именно по социальному направлению. И они касаются не сумм, потому что не деньги воюют, вопреки расхожему представлению, которое и Макиавелли озвучивал, и Фридрих Великий, а люди и структуры. И эти структуры у нас устроены таким образом, что они даже за очень большие деньги всё будут делать плохо", - пояснил эксперт.

В пример Колташов привёл науку и образование, как наиболее кричащие.

"Вроде бы финансирование увеличивается. Но либеральные реформаторы, такие прогрессивные, забыли сделать МВА, когда реформировали систему высшего образования. Они говорили, что у нас очень много кандидатов и докторов наук в стране, возмущались этим, забывая, что большинство из них просто карьеристы, которым нужна какая-то корочка. А если на этой корочке будет написано высокоранговый карьерист, то есть МВА, им, на самом деле, было бы лучше. Но этой корочки им никто не предлагает. Всё делается по-идиотски. Вся работа очень бюрократична. Всё отчёты, отчёты. Отчёты, бумажки. На этих бумажках, чтобы пережёвывать, сидит аппарат, довольно раздутый университетский аппарат, который, может, и не нужен просто, а кадры, которые работают в полях, преподаватели, или учителя, или медики, нагружены сверх всякой меры. И в результате показывать дополнительную эффективность при такой системе, изначально неэффективной, сознательно неэффективной, я думаю, сконструированной либералами, очень сложно", - считает Колташов.

В теории каждый новый рубль должен приносить на рубль какого-то результата, но это необязательно так, пояснил эксперт.

"Потому что деньги могут просто перевариваться избыточной бюрократией в системе, а люди, способные на продуктивные усилия, перегружаются ещё больше всякой деструктивной мутью вроде отчётности, составления планов, графиков и тому подобное. То, на что сам Максим Орешкин только что жаловался, буквально неделю назад, упомянув при этом замечательную фамилию Кудрин. Глава Счётной палаты не даёт работать над проектом, потому что говорит: где ваша отчётность, а есть у вас такое, а такая бумажка? И всё. Поскольку у нас этих Кудриных сидит очень много на всех уровнях, более того, они сидят вполне себе законно, потому что они же законы придумали, и они в состоянии погубить любой бюджет. Они в состоянии любое увеличение расходов превратить в пшик. Не дав результата стране, экономике, людям, конкретно и отдельно. Потому что у нас, если говорить о России, вопрос на верхнем уровне, на уровне сумм, по большому счёту, решён. Государственный долг маленький, даже чисто технический, правительственный долг, я уточняю. Дефицита бюджета нет", - отметил Колташов.

Налоги собираются неплохо, заложен, несмотря на колебание цен на нефть, рост бюджетных доходов и расходов, большой блок социальных расходов, внешне всё замечательно, но дальше начинается проблема, считает эксперт.

"Как только вы каждую статью начинаете копать, если знаете ситуацию, например, как я представляю себе ситуацию по школе, по вузам, немного по системе здравоохранения. По детским садам в меньшей мере, там не так всё печально. Печально школа, ужасно вузы. Наука, образование высшее, колледжи - ужасно. Получается, что все реформы многих систем были чисто либеральными, рассчитанными на то, чтобы как-то процесс коммерциализовать, забюрократизировать его, сделать неэффективным. Например, введение второго иностранного языка в школе. Оно неэффективно. И с первым-то провалились, требования ЕГЭ огромные, учителей нет, учителя не могут, группы большие, занятия проводить невозможно, материально учителя не мотивированы, разбросы в оплате по стране колоссальные. А требование ЕГЭ такое, как будто это кембриджская комиссия принимает, то есть очень высокие. Никто эти требования выбрать не может, если только дети не сидят на дополнительных курсах. Здравоохранение берём - записаться к врачу невозможно. Вот вы заболели, какая-то проблема, ждать неделями. А то и месяцами в провинции. Получается, что расходы увеличены, формально наверх пришли отчёты о том, что все ставки повышены, но ситуация катастрофична по множеству направлений. При внешне замечательном фасаде", - подчеркнул Колташов.

"Поэтому я как экономист говорю, что можно потратить деньги очень по-разному. Например, вы создаёте армию, и вам предстоит война зимой, вы одели солдат в зимнюю одежду, они у вас не мёрзнут. А можно купить для них много колод игральных карт и раздать им перед зимой, чтобы им не было скучно. Какую-то дурость сделать. Вот множество сделанных дуростей, только они не дурости, они - успешно проведённые либеральные реформы по многим направлениям, я подчёркиваю, успешно с точки зрения их авторов, наносят сейчас основной вред этим замечательным суммам бюджета, потому что они просто делают расходы некачественными, неэффективными. А эффективность определяется в чём? Она определяется ведь не в количестве отчётов, она определяется в экономическом эффекте. То есть социальная политика предполагает выполнение какой-то общественно-полезной работы. От учителя нет никакого экономического прока напрямую. Но если он хорошо учит, вы получаете хороших инженеров, которые вашим фирмам дают преимущество на мировом рынке. А если как попало, то вы ничего не получаете", - пояснил экономист.

"Мы утыкаемся в успешно, по мнению либералов, проведённые либеральные реформы. В здравоохранении, в медицине, в пенсионной системе. Потому что профицит бюджета есть, а пенсионерам больше денег давать нельзя, только из Пенсионного фонда, а ему рентную базу не создали, не проверяли его, ничего не делали. То есть куча всяких проблем. И вот начинается такая история, когда нужно пересмотреть все эти реформы. Может быть, наказать авторов, инициаторов, то есть зачинщиков реформ. А вообще надо переделать, потому что иначе деньги будут сжигаться, очень часто сжигаться неэффективно. Поэтому по формальным показателям всё хорошо. Но извините, переводить деньги в формальные показатели и не иметь реальных показателей - это катастрофа. А по цифрам всё окей", - заключил эксперт.