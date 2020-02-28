"Каждая страна должна быть готова": Глава ВОЗ похвалил Россию за агрессивные меры против коронавируса

По его словам, коронавирус активно распространяется по всему миру и случаи заражения уже фиксировались в 44 странах.

Более двух недель новых случаев заболевания нет в Бельгии, Камбодже, России, Индии, Непале, Филиппинах, Шри-Ланке и Вьетнаме.

"Все эти страны разные. Но каждая продемонстрировала, что агрессивные ранние меры могут предотвратить распространение вируса, пока он не набрал силу", - цитирует главу ВОЗ ТАСС.

Он призвал в отсутствии вакцины прибегать к тем же методам защиты, как и при гриппе, - мыть руки, носить маски.

Гебрейесус призвал страны действовать быстро, так как вспышка COVID-19 в Иране, Италии и Южной Корее "демонстрирует, на что способен вирус".

Ранее эксперт Юрий Бобылов в комментарии Царьграду высказался о вероятно американском происхождении коронавируса в Иране. По его словам, коронавирус может быть биологическим оружием.