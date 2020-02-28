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"Каждая страна должна быть готова": Глава ВОЗ похвалил Россию за агрессивные меры против коронавируса

28 февраля 2020, 10:24  •  28 • В мире
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус похвалил Россию за агрессивные меры против коронавируса. Он указал, что на протяжении двух недель в ряде государств, в том числе РФ, не фиксируется новых случаев заболевания. "Каждая страна должна быть готова к появлению заболевших", - отметил Тедрос.
По его словам, коронавирус активно распространяется по всему миру и случаи заражения уже фиксировались в 44 странах.
Более двух недель новых случаев заболевания нет в Бельгии, Камбодже, России, Индии, Непале, Филиппинах, Шри-Ланке и Вьетнаме.
"Все эти страны разные. Но каждая продемонстрировала, что агрессивные ранние меры могут предотвратить распространение вируса, пока он не набрал силу", - цитирует главу ВОЗ ТАСС.
Он призвал в отсутствии вакцины прибегать к тем же методам защиты, как и при гриппе, - мыть руки, носить маски.
Гебрейесус призвал страны действовать быстро, так как вспышка COVID-19 в Иране, Италии и Южной Корее "демонстрирует, на что способен вирус".
Ранее эксперт Юрий Бобылов в комментарии Царьграду высказался о вероятно американском происхождении коронавируса в Иране. По его словам, коронавирус может быть биологическим оружием.

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