Об этом в среду заявил глава Счётной палаты Украины Валерий Пацкан. По его словам, с начала года страна направила на погашение займов 357,4 млрд гривен (12,6 млрд долларов), причём к концу года эта сумма вырастет ещё сильнее. На обслуживание госдолга уходит примерно треть бюджета.

Каждая седьмая гривна доходов госбюджета идёт на обслуживание долга. Каждый украинец за обслуживание госдолга в 2020 году уплатил по 3 тысячи гривен (106 долларов), - цитирует Пацкана пресс-служба Счётной палаты.

Отметим, что с 2014 года, когда на Украине произошёл госпереворот, страна находится в полной зависимости от своих основных кредиторов - МВФ и ЕС. В обмен на кредиты Запад выдвигает жёсткие требования, которые фактически означают потерю суверенитета. МВФ обязал украинские власти провести ряд реформ, создать целую россыпь антикоррупционных органов с обязательными набсоветами, в которых заседают европейские чиновники, открыть рынок земли и повысить тарифы на газ для населения.

Несмотря на то что внешний долг и так уже большой, Киев продолжает брать новые кредиты, поскольку без них украинская экономика уже не работает. Некоторые эксперты утверждают, что Украина могла бы брать деньги у других кредиторов - например, у Китая. Но тогда Киеву придётся расстаться с идеей о вхождении в элитный европейский клуб.