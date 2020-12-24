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"Каждая седьмая гривна": Стало известно, сколько украинцы платят за "це Европа"
24 декабря 2020, 09:40 • 46 • Политика
Стало известно, сколько украинцы платят за национальную идею "Украина - це Европа". За распухший госдолг приходится расплачиваться всей страной. Каждая седьмая гривна доходов бюджета идёт на погашение кредитов.
Об этом в среду заявил глава Счётной палаты Украины Валерий Пацкан. По его словам, с начала года страна направила на погашение займов 357,4 млрд гривен (12,6 млрд долларов), причём к концу года эта сумма вырастет ещё сильнее. На обслуживание госдолга уходит примерно треть бюджета.
Отметим, что с 2014 года, когда на Украине произошёл госпереворот, страна находится в полной зависимости от своих основных кредиторов - МВФ и ЕС. В обмен на кредиты Запад выдвигает жёсткие требования, которые фактически означают потерю суверенитета. МВФ обязал украинские власти провести ряд реформ, создать целую россыпь антикоррупционных органов с обязательными набсоветами, в которых заседают европейские чиновники, открыть рынок земли и повысить тарифы на газ для населения.
Несмотря на то что внешний долг и так уже большой, Киев продолжает брать новые кредиты, поскольку без них украинская экономика уже не работает. Некоторые эксперты утверждают, что Украина могла бы брать деньги у других кредиторов - например, у Китая. Но тогда Киеву придётся расстаться с идеей о вхождении в элитный европейский клуб.
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