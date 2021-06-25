"Казалось, что у нас разрядка": Военный эксперт объяснить цель провокации Defender

Военный эксперт Дмитрий Литовкин объяснил, ради какой цели на самом деле британский эсминец HMS Defender вошёл в территориальные воды России. "Казалось, что у нас разрядка", - произнёс специалист.

ФСБ России предоставило доказательства, что военные в Крыму терпеливо и вежливо просили британский эсминец сменить курс. Русская армия отработала слаженно, точно по инструкциям и чётко понимая, как себя вести в данной ситуации.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин в беседе с Царьградом назвал действия британского эсминца конкретной провокацией.

"Она была направлена на попытку проверки боеспособности наших подразделений, которые находятся в Крыму и вообще по Черноморскому побережью. Если мы говорим о том, что это происходит в принципе, то это элементы той самой холодной войны, с которой мы много лет боролись. И нам казалось, у нас разрядка, есть взаимопонимание, но всё развернулось в обратную сторону", - произнёс Литовкин.

По его мнению, на провокацию британцы пошли сознательно. Им необходимо было выяснить, как действует Черноморский флот России, способен ли он отразить агрессию. Русские военные показали, что они готовы.

"И самое главное – наличие самолётов, которые смогли даже провести бомбометание по курсу этого корабля, говорит о том, что флот находится в полной боевой готовности", - подчеркнул собеседник "Первого русского".