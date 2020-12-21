"Казалось бы...": Путин упрекнул мировых лидеров за отказ сплотиться против эпидемии

Такое заявление Путин сделал, выступая на расширенном заседании Минобороны РФ, которое состоялось в понедельник.

Мир столкнулся с эпидемией коронавирусной инфекции. Казалось бы, само время требует от мирового сообщества предельной ответственности, объединения усилий. К сожалению, далеко не всегда это было именно так, - цитирует его пресс-служба Кремля.

По словам президента России, весь последний год можно было наблюдать, как вспыхивают новые и обостряются старые региональные конфликты, как подрывается глобальная система безопасности.

При этом Путин подчеркнул, что, несмотря на это, Министерство обороны России выполнило все поставленные перед ним задачи - профессионально и эффективно. Речь идёт и о несении боевого дежурства, и об обучении военных, и об организации призыва, и о перевооружении войск.

Журналисты, освещавшие заседание, обратили внимание на то, что все высокопоставленные военные, присутствующие в зале, сидели в шахматном порядке. Но куда более примечательной деталью были их медицинские маски. Все маски были либо покрашены в цвет хаки, либо имели синий цвет и логотип Министерства обороны.

Скриншот:Telegram/Вы слушали Маяк