"Казахстан просто исчез...": Аналитика, после которой Захарова перешла на зомби-эмодзи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова использовала зомби-эмодзи после того, как рассказала об удивительной аналитике одного либерального СМИ. "Казахстан просто исчез…" - пишет дипломат.

В своём Telegram-канале Захарова привела цитату журналистки Юлии Латыниной. В эфире "Эха Москвы" та рассуждала о ситуации в Казахстане. Она напомнила о заявлении главы Минобороны России Сергея Шойгу: войска ОДКБ будут оставаться в Казахстане до тех пор, пока обстановка окончательно не стабилизируется. Затем Латынина пишет, что китайский посол позвонил главе МИД Сергею Лаврову - и на следующий день войска стали покидать Казахстан.

"7 января мы войска ввели, 11 января вывели. И, заметим, с тех пор Казахстан исчез с пиар-карты пропагандистов", - произнесла журналистка.

Мария Захарова привела восемь аргументов, указав, где Латынина неправа. Начала с того, что китайский посол Сергею Лаврову не звонил. Глава МИД России общался по телефону с коллегой из Китая, а также с министрами иностранных дел Турции и Индии накануне ввода сил Организации договора коллективной безопасности в Казахстан.

"Где глубокая мысль эксперта о том, что именно после этого российские военные полетели в Алма-Ату?" - иронично поинтересовалась дипломат.

Она отметила, что на сайте Кремля опубликованы все материалы о проведении операции в Казахстане, которая, кстати, проходила максимально открыто. Все ведомства и сама ОДКБ оперативно информировали о её ходе. Активное освещение закончилось вместе с самой операцией.

"Темы ситуации в Казахстане, ОДКБ, проведённой операции мы комментируем регулярно, в том числе на площадках международных организаций. Но и это тоже, видимо, интереса не представляет", - предположила Захарова.

По её словам, встал в полный рост вопрос об уровне экспертов либеральных СМИ. В качестве примера представитель МИД привела заявление эксперта-международника Марка Фейгина. Он в эфире той же радиостанции заявил, что в рождественский сочельник чиновники категории А в количестве примерно 20 человек "проводили оккультный обряд" в центре Москвы на "дарование славы и победы русскому воинству в Казахстане".

"Вуду-экспертиза", - подытожила Мария Захарова и поставила парочку зомби-эмодзи.