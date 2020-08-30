"Кавказ-2020" пройдёт без Индии: В стране уже более 62 тысяч смертей

По сообщениям индийских СМИ, Минбороны Индии приняло решение не посылать своих военных на международные учения в Россию. В ведомстве объяснили свой отказ продолжающейся пандемией коронавируса и связанными с ней логистическими проблемами.

Изначально планировалось, что на учения "Кавказ-2020", в которых должны были принять участие пять государств, приедут 200 индийских военных. Как гласит заявление официального представителя Минобороны Индии, "по приглашению России Индия принимает участие во многих международных мероприятиях", но в этом году из-за исключительных обстоятельств от приглашения придётся отказаться.

Источник также подчеркнул, что Россия и Индия являются "близкими и привилегированными стратегическими партнёрами", а также подчеркнул, что российская сторона уже уведомлена об изменениях.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Индии продолжает оставаться сложной: всего зарегистрировано более 3,46 млн случаев заражения, умерло 62,5 тысячи человек - это составляет 1,81% от общего числа заболевших. Страна занимает третье место в мире по заболеваемости.