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"Кавказ-2020" пройдёт без Индии: В стране уже более 62 тысяч смертей
30 августа 2020, 15:00 • 73 • Политика
Индия не примет участия в военных учениях "Кавказ-2020" в сентябре из-за пандемии коронавируса. Среди индийцев уже почти 3,5 млн заболевших, зарегистрировано более 62 тысяч смертей.
По сообщениям индийских СМИ, Минбороны Индии приняло решение не посылать своих военных на международные учения в Россию. В ведомстве объяснили свой отказ продолжающейся пандемией коронавируса и связанными с ней логистическими проблемами.
Изначально планировалось, что на учения "Кавказ-2020", в которых должны были принять участие пять государств, приедут 200 индийских военных. Как гласит заявление официального представителя Минобороны Индии, "по приглашению России Индия принимает участие во многих международных мероприятиях", но в этом году из-за исключительных обстоятельств от приглашения придётся отказаться.
Источник также подчеркнул, что Россия и Индия являются "близкими и привилегированными стратегическими партнёрами", а также подчеркнул, что российская сторона уже уведомлена об изменениях.
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Индии продолжает оставаться сложной: всего зарегистрировано более 3,46 млн случаев заражения, умерло 62,5 тысячи человек - это составляет 1,81% от общего числа заболевших. Страна занимает третье место в мире по заболеваемости.
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