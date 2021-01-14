"Катюша" на два года заменит гимн России? Спортсмены предложили способ отомстить WADA

В связи с запретом на российскую символику на Олимпийских играх было предложено использовать вместо гимна России песню "Катюша". С соответствующей инициативой выступила комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

Сообщается, что вопрос был поднят во время недавнего обсуждения. В качестве замены гимна России было предложено несколько вариантов, включая современные композиции. Тем не менее в итоге выбор пал на "Катюшу".

Это известная песня, её мы решили предложить на рассмотрение ОКР,

- рассказала председатель комиссии спортсменов ОКР, олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая.

Напомним, что по итогу долгих судебных тяжб по делу об инициированном WADA "допинговом скандале" российским спортсменам на несколько лет запретили использовать официальную символику Российского государства. На следующей Олимпиаде спортсмены будут вынуждены снова выступать под "нейтральным флагом".