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"Католики между молотом и наковальней": В Госдуме рассказали, кого винить за теракты во Франции
30 октября 2020, 01:15 • 536 • Политика
В Госдуме рассказали, кого винить за серию терактов, которая произошла в четверг во Франции. В нижней палате российского парламента отметили, что европейские католики сейчас оказались между молотом и наковальней.
Так прокомментировал нападения на французских христиан председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
По его словам, у трагических событий, которые произошли сегодня в центре Европы, есть несколько причин. Во-первых, это либеральная политика папы римского Франциска, который недавно отказался признавать священность семьи и брака, предложив узаконить однополые отношения. Тем самым глава Римско-католической церкви нанёс сокрушительный удар по репутации всего католичества как в глазах самих христиан, так и в глазах мусульман.
Во-вторых, это провокационная политика сатирического журнала Charlie Hebdo, который регулярно публикует карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда, и самой Франции, которая эти карикатуры не запрещает.
В-третьих, это большое количество радикальных исламистов, проживающих в Европе. Франция долгие годы принимала к себе экстремистов, которые неоднократно устраивали погромы и нападения на людей.
По словам депутата, вместо того чтобы осуществлять нападки на веру, Парижу стоит начать реальную борьбу с терроризмом - не только на Ближнем Востоке, но и у себя дома.
Напомним, что в четверг неизвестный напал на прихожан базилики Нотр-Дам-де-Нис в Ницце и убил трёх человек. В тот же день в Авиньоне ещё один экстремист, выкрикивая исламские лозунги, бросился с ножом на полицейских. Нападавший был застрелен. Эту волну насилия связывают с терактом, который произошёл 16 октября, когда молодой человек убил школьного учителя в пригороде Парижа за то, что тот показывал детям на уроках карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда.
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