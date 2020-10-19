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"Категорически запрещается": Как Кейт Миддлтон воспитывает своих детей

19 октября 2020, 14:05  •  12 • В мире
Кейт Миддлтон воспитывает своих детей очень строго - СМИ узнали, что Джорджу, Луи и Шарлотте категорически запрещается кричать, а ещё за чаем им не разрешают включать телевизор.
Педагогические приёмы герцогини Кембриджской могут показаться кому-то чересчур жёсткими, но, как рассказал Daily Star источник, знакомый с королевской семьёй, она сама и принц Уильям подают детям пример прекрасного воспитания. В их семье есть неписаные правила, которым неукоснительно следуют все от мала до велика.
Детям - 7-летнему Джорджу, 5-летней Шарлотте и 2-летнему Луи - категорически запрещается повышать голос: все свои требования они должны высказывать спокойно, а все вопросы - обсуждать с родителями. Если ребёнок чем-то недоволен, он имеет полное право рассказать об этом маме и папе, но без истерик.
Также стало известно, что в семье Кейт и Уильяма во время чаепития выключают телевизор, чтобы члены семьи могли, не отвлекаясь, пообщаться друг с другом. В иное время наследникам престола разрешают смотреть телепередачи, но весьма дозированно. Это должны быть не только мультики и страшилки, но и познавательные, развивающие программы.
У Кейт есть ещё одно правило в общении с детьми: некоторые специалисты отмечают, что если она прикасается к кому-то из своих чад на публике, то это своего рода сигнал о наказании для ребёнка.

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