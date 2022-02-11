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"Категорически не хочет": Источник сообщил о громкой отставке в Марий Эл

11 февраля 2022, 09:40  •  71 • Политика
Источник сообщил о громкой отставке в Марий Эл. По данным информаторов, чиновник "категорически не хочет" оставаться на своём посту.
Речь идёт о губернаторе Марий Эл Александре Евстифееве. По данным РБК со ссылкой сразу на четыре близких к вопросу источника, по истечении пятилетнего срока своих полномочий, который заканчивается в текущем году, глава республики не намерен баллотироваться на новый срок.
Уточняется, что причиной стало личное решение губернатора. По словам собеседника издания, чиновник "категорически не хочет" оставаться на своём посту. Отмечается, что вероятность его ухода "приближается к 100%".

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