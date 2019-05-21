"Катастрофы не будет": Эксперт поймал ООН на политической спекуляции с "ядерным гробом"

Как отметил Кадоников в интервью изданию ПолитЭксперт, руководство ООН озаботилось вопросом возможного выброса ядерных отходов в Тихий океан больше по политическим мотивам, нежели беспокоясь о реальной угрозе. Ранее в ООН заявляли, что захороненные на острове Рунит ядерные отходы от испытаний США могут вследствие утечки вызвать экологическую катастрофу.

Эксперт же считает, что при разрушении купола американская сторона предприняли бы все усилия для его восстановления. "Если появится какая-то опасность, его необходимо усиливать и герметизировать, чтобы все это сохранилось в безопасности", – отметил профессор.

Испытания ядерного оружия уже много лет категорически запрещены, и не проводятся в атмосфере, в космосе и под водой. Их разрешено апробировать лишь под землей. В таком случае, выхода наружу радиоактивных отходов, и не только отходов, но и всяческих радиоактивных веществ, из-под земли нет. Однако ядерный взрыв способен вызвать ряд землетрясений.

"На сегодняшний день, данный вопрос имеет серьезное регулирование. И если даже произойдет очень мощный ядерный взрыв под землей, то он сможет повлиять на людей лишь сейсмическим образом", – рассказал Кадочников.

Специалист убежден, что поднявшийся шум вокруг заявления Генерального секретаря ООН – это очередной политический ход. И ни о какой катастрофе, на данный момент, речи быть не можем.