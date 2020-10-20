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"Катастрофа!": Трамп за глаза высказал всё, что думает о главном инфекционисте США

20 октября 2020, 11:10  •  166 • Политика
Президент США Дональд Трамп назвал главного инфекциониста США Энтони Фаучи "катастрофой" для страны. В ходе общения с сотрудниками своего избирательного штаба он указал, что люди устали слушать рекомендации по коронавирусу. При этом, указал Трамп, он не против, если всё сказанное им за глаза о представителях системы здравоохранения в Штатах станет публичным.
Американский лидер Дональд Трамп резко высказался о представителях системы здравоохранения в США. Он назвал главного инфекциониста страны "катастрофой". Трамп в беседе с сотрудниками избирательного штаба добавил, что люди устали всё время слышать про COVID.
"Люди говорят: "Да будь что будет. Только оставьте нас в покое". Люди устали слушать Фаучи и всех этих идиотов", - эмоционально заметил он.
При этом, указал глава государства, если бы он следовал рекомендациям Фаучи, то в стране было бы не менее полумиллиона смертей от инфицирования вирусом.
При этом он высмеял и то, что Фаучи долгое время занимает пост директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний. "Он здесь находится уже типа 500 лет", - язвительно сказал президент США, указав, что пока не готов уволить главного инфекциониста.
После резких оценок Трамп также добавил, что не против, если всё сказанное им будет обнародовано, передаёт ТАСС.

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