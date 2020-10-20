"Катастрофа!": Трамп за глаза высказал всё, что думает о главном инфекционисте США

Американский лидер Дональд Трамп резко высказался о представителях системы здравоохранения в США. Он назвал главного инфекциониста страны "катастрофой". Трамп в беседе с сотрудниками избирательного штаба добавил, что люди устали всё время слышать про COVID.

"Люди говорят: "Да будь что будет. Только оставьте нас в покое". Люди устали слушать Фаучи и всех этих идиотов", - эмоционально заметил он.

При этом, указал глава государства, если бы он следовал рекомендациям Фаучи, то в стране было бы не менее полумиллиона смертей от инфицирования вирусом.

При этом он высмеял и то, что Фаучи долгое время занимает пост директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний. "Он здесь находится уже типа 500 лет", - язвительно сказал президент США, указав, что пока не готов уволить главного инфекциониста.

После резких оценок Трамп также добавил, что не против, если всё сказанное им будет обнародовано, передаёт ТАСС.