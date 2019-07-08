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"Катастрофа планетарного масштаба" на АС-31 "Лошарик" дошла до Кремля

08 июля 2019, 17:54  •  11 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о "катастрофе планетарного масштаба", которую удалось предотвратить подводникам на АС-31 "Лошарик". Ранее в Сети писали, что некий участник похорон сказал именно эту фразу о катастрофе.
В пресс-службе Кремля прокомментировали обсуждение слов некоего участника похорон российских подводников, погибших при пожаре на АС-31 "Лошарик". Якобы в ходе церемонии он сказал, что моряки ценой своей жизни "не допустили катастрофы планетарного масштаба".
Подобные слова неизвестного "высокопоставленного военного" цитировали телеграм-каналы, а после подхватили комментаторы в Сети и укаинские средства массовой информации. В том числе "Диалог.ua", цитируя блогера Эль Мюрида, рассказывал историю. Этот блогер говорил о собственной трактовке сказанного.
В Кремле слухи оценивать не стали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что не знает, говорил ли кто такие слова на самом деле, и если говорил, то кто именно. Сказанное Эль Мюридом действительно выглядело не слишком складно.
"Если сказанное - не для красного словца, то, вероятнее всего, речь может идти об испытаниях "Посейдона" - путинского чудо-оружия на атомной тяге, - пишет так называемый блогер. - Буквально две недели назад Путин сообщал, что испытания близятся к завершению. Возможно, что-то пошло очень не так, следствием чего и стала катастрофа".
Интересен и другой момент. Эль Мюрид не обращал внимания на то, что в СМИ на протяжении нескольких дней с момента пожара на "Лошарике" одна за другой появляются версии трагедии. Он упрямо писал:
"Отчетливо виден тренд на полное замалчивание случившегося - из новостной повестки авария выпала, как рядовой пожар".
Автор сообщения, которое так приглянулось украинцам, завершал свое "выступление" фразой о том, что "дело не только в престиже ВМФ" - проблема, мол, в "обоснованной волне беспокойства", которая выразилась "в пожарных заседаниях всех мировых служб стратегической безопасности в момент аварии". Что имелось в виду в последней части цитаты, так и осталось неясным. Но Сети заявления понравились. Репостов более сотни...
Фото: Facebook/Эль Мюрид

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