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"Катастрофа для правительства": Делягин и Пронько о самом печальном назначении дня

04 ноября 2021, 04:40  •  83 • Политика
О самом печальном, тревожном назначении уходящего дня высказались Михаил Делягин и Юрий Пронько. "Катастрофа для правительства", - это лишь одна из оценок.
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил экс-ректору ВШЭ Ярославу Кузьминову возглавить экспертный совет при правительстве. Однако эксперты восприняли назначение в штыки, посчитав, что в этом случае России подложили увесистую глобалистскую гирьку.
Так, обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько полагает, что назначение Кузьминова повлечёт за собой печальные последствия:
Бывший ректор ВШЭ (муж главы ЦБ) Кузьминов возглавит экспертный совет при правительстве. Ну-ну. Уже сейчас можно предположить, куда эта персона будет грести,
- написал Пронько в личном телеграм-канале.
Депутат Госдумы экономист Михаил Делягин продолжил тезис в беседе с "Радиоточкой НСН":
Для Кузьминова это сохранение в обойме. А для правительства - это катастрофа, потому что Кузьминов - конченый либерал, могильщик российского образования, он был движущей силой введения ЕГЭ,
- подчеркнул Михаил Делягин.
Кроме того, депутат напомнил, что и в других либеральных реформах, не принёсших России ничего хорошего, Кузьминов также принимал участие, поскольку был своего рода мозговым центром.
Кто такой Ярослав Кузьминов и чем он известен как в узких, так и в широких кругах? Почему предложение премьер-министра России Михаила Мишустина поставить его во главу экспертного совета при правительстве вызвало весьма неоднозначную реакцию в политических кругах? На эти вопросы "Первый русский" отвечает в расширенной публикации.

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