"Катастрофа для правительства": Делягин и Пронько о самом печальном назначении дня

О самом печальном, тревожном назначении уходящего дня высказались Михаил Делягин и Юрий Пронько. "Катастрофа для правительства", - это лишь одна из оценок.

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил экс-ректору ВШЭ Ярославу Кузьминову возглавить экспертный совет при правительстве. Однако эксперты восприняли назначение в штыки, посчитав, что в этом случае России подложили увесистую глобалистскую гирьку.

Так, обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько полагает, что назначение Кузьминова повлечёт за собой печальные последствия:

Бывший ректор ВШЭ (муж главы ЦБ) Кузьминов возглавит экспертный совет при правительстве. Ну-ну. Уже сейчас можно предположить, куда эта персона будет грести,

- написал Пронько в личном телеграм-канале.

Депутат Госдумы экономист Михаил Делягин продолжил тезис в беседе с "Радиоточкой НСН":

Для Кузьминова это сохранение в обойме. А для правительства - это катастрофа, потому что Кузьминов - конченый либерал, могильщик российского образования, он был движущей силой введения ЕГЭ,

- подчеркнул Михаил Делягин.

Кроме того, депутат напомнил, что и в других либеральных реформах, не принёсших России ничего хорошего, Кузьминов также принимал участие, поскольку был своего рода мозговым центром.

Кто такой Ярослав Кузьминов и чем он известен как в узких, так и в широких кругах? Почему предложение премьер-министра России Михаила Мишустина поставить его во главу экспертного совета при правительстве вызвало весьма неоднозначную реакцию в политических кругах? На эти вопросы "Первый русский" отвечает в расширенной публикации.