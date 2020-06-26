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"Катапультироваться и посмотреть": Сенатор подсказала "Порошенко-космонавту" решение по Крыму
26 июня 2020, 18:00 • 92 • Политика
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с корреспондентом Царьграда подсказала экс-президенту Украины Петру Порошенко, который всегда был "космонавтом", хорошее решение по Крыму. Политик запросто мог бы "катапультроваться и посмотреть" на ситуацию на полуострове.
Напомним, что ранее, выступая на радио, Порошенко заявил, что у Киева появился шанс вернуть Крым. По его словам, Россия ослабла в результате вызванного коронавирусом экономического кризиса и якобы уже не способна содержать свой регион.
В беседе с Царьградом Ольга Ковитиди в первую очередь напомнила, что у Украины появился не шанс на возвращение Крыма, а шанс "изменить статус экс-президента Петра Порошенко со свидетеля на подозреваемого, избрав ему меру пресечения в виде содержания под стражей".
Касательно заявления Порошенко о Крыме Ковитиди подчеркнула, что "уйти из Крыма Россия не сможет", потому что "Россия никогда из Крыма и не уходила, Крым всегда был русским".
"И именно поэтому Украина никогда не вкладывала в Крым деньги, а Россия всегда помогала. На протяжении больше двух десятков лет Россия, поддерживая Черноморский флот в Севастополе, поддерживала и город, обустраивая целые кварталы жилых домов, и асфальтируя улицы и поддерживая русский Севастополь", - напомнила сенатор.
Она отметила, что доказывать Порошенко то, что Россия сегодня вкладывает колоссальные деньги, разработав отдельную целевую программу по Крыму, нет смысла.
"Потому что всё то, что сделано в Крыму, видно из космоса. А поскольку Пётр Порошенко всегда был космонавтом, то, вероятно, ему сегодня проще будет катапультироваться куда-нибудь и улететь в космос и оттуда посмотреть всё то, что происходит в Крыму", - заметила сенатор.
Ковитиди напомнила о том, что на полуострове происходит масштабная стройка, реализуются глобальные проекты: и Крымский мост, и трасса Таврида. Развиваются разные отрасли, погубленные при Украине.
"Делается очень много. Включая экологические проекты, это и очищение Чёрного моря, и программа "Вода Крыма", - подчеркнула сенатор.
"Но никогда Пётр Порошенко этого увидеть не сможет. Во-первых, потому что он всегда был политическим космонавтом, которому неинтересно было всё то, что происходит на Земле", - сказала она, добавив, что, во-вторых, Порошенко всё же придётся отвечать за свои преступления.
"Поэтому сказали: доводите до конца, это ваша страна - Украина. Вот вы там и наводите порядок. А здесь, в России, мы разберёмся сами", - подытожила она.
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