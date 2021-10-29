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"Кассовый разрыв" ударит по пенсионерам: Пронько о риске новой реформы

29 октября 2021, 12:05  •  88 • Политика
Юрий Пронько высказался о риске новой пенсионной реформы, отметив, что и выход из сложившейся ситуации есть. Вопрос лишь в том, захотят ли воспользоваться шансом.
Учёными была обозначена ключевая причина, которая может привести к новому повышению пенсионного возраста и сокращению размеров "пособия по старости". Эксперты, проанализировав бюджетные проектировки нынешнего правительства, пришли к весьма неутешительным выводам. Для нового повышения пенсионного возраста в России нашли причину, отметил Юрий Пронько в авторской программе "Сухой остаток" на "Первом русском".
В документах заложена подготовка к так называемому энергопереходу в ведущих экономиках мира, который приведёт к тому, что в средней и долгосрочной перспективе спрос на нефть и другие углеводороды будет падать. Это, в свою очередь, станет основной причиной снижения общих доходов госбюджета России. Будут снижены запланированные расходы Пенсионного фонда с 7,8% ВВП в 2021 году до 5,9% ВВП в 2036-м, то есть почти на 2 п. п. ВВП. Что, по мнению экспертов, может привести к дальнейшему повышению пенсионного возраста, сокращению практики досрочного выхода на пенсию или уменьшению самих пенсий.
Однако Юрий Пронько после беседы с экспертами в эфире пришёл к выводу, что выход из проблемной ситуации есть:
Я убеждён, что до 2024 года как минимум существенных изменений в системе пенсионного обеспечения России не будет. Однако ключевым становится вопрос - если "зелёный" переход в ведущих экономиках мира станет реальностью через 15 лет, то из каких источников будут финансироваться пенсии в России?
Уже сейчас бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) неспособен выполнять текущие пенсионные обязательства без трансфертов из федерального бюджета, добавил ведущий Царьграда:
Если доходы будут сокращаться, то возникнет серьёзный "кассовый разрыв". Это если ничего не делать. Если же в ближайшие 15 лет иметь чёткую стратегию развития отечественной экономики, на мой взгляд, можно будет избежать масштабного кризиса и не повышать вновь пенсионный возраст в России. Мяч на нашей стороне. Правда, есть сомнения, что мы этим преимуществом воспользуемся.
Полная версия реплики доступна в видеоформате чуть ниже.

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