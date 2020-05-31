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"Кашпировский" в малиновом пиджаке заработал миллионы на доверчивых итальянцах

31 мая 2020, 08:55  •  118 • В мире
Ренцо Мартини - Кашпировский итальянского разлива в малиновом пиджаке. Этот 70-летний мужчина объявил себя магом и заработал миллионы на доверчивых гражданах. Его услуги стоили от 100 тысяч евро.
Маг объявился в городе Кастельджерундо и стал настоящей местной знаменитостью. Ренцо Мартини заявлял, что снимает сглаз, общается с мёртвыми и даже занимается экзорцизмом - изгоняет дьявола из тела сограждан. Обо всём этом он рассказывал в социальных сетях и на городском телевидении. Полиция сообщила, что он втёрся в доверие даже к политикам.
Большая часть жертв Мартини - пожилые люди. Каждый из них платил за услугу минимум 100 тысяч евро. Вдова из провинции Римини перечислила 350 тысяч евро. В общей сложности итальянский "Кашпировский" заработал миллионы. Финансовая гвардия во время операции конфисковала у Ренцо Мартини имущество на 3,6 миллиона евро.
Шарлатан, который часто появлялся на публике в малиновом пиджаке, арестован, а вместе с ним жена и дочь, сообщает телеканал "360". Все трое под домашним арестом. Им предъявили обвинение в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, а также реинвестировании нелегальных доходов и отмывании денег. По данным полиции, за шесть лет "экстрасенсу" удалось обмануть свыше 450 человек из разных уголков Италии.
Развив свою бурную деятельность, Мартини заручился поддержкой местных властей. Он даже подарил мэрии автомобиль для доставки еды старикам и других служебных нужд. Во время расследования выяснилось, что в уголовном деле могут оказаться ещё два фигуранта – политик Кастельджерундо и бухгалтер. Они, по данным СМИ, получали от шарлатана деньги и покупали на них роскошные машины, квартиры и вкладывали в капитализацию компании, занимающейся недвижимостью.

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