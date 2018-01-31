"Карточный домик" ликвидировал Френка Андервуда

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В новом сезоне, в котором не будет участвовать Кевин Спейси, к актерскому составу телесериала присоединятся актеры Дайан Лэйн и Грег Киннер.

Компания Netflix возобновила съемки нового сезона "Карточного домика". В новом сезоне из-за скандала вокруг актера Кевина Спейси будут введены новые герои. Так, в сериале появятся Дайан Лэйн (фильмы "Неверная" и "Под солнцем Тосканы") и Грег Киннер (роли в "Вам письмо" и сериалах "Клан Кеннеди" и "Американская семейка").

При этом, несмотря на отсутствие главного героя, которого играл Спейси, сценаристы переиграли сезон, дав основную сюжетную роль супруге героя Спейси Клэр Андервуд.

Точную дату выхода нового сезона известного сериала пока не назвали. Как сообщалось ранее, из-за скандала со Спейси Netflix в последнем сезоне выпустит почти в два раза меньше серий - в нем будет восемь серий вместо обычных 13.

Напомним, что скандал вокруг Кевина Спейси разгорелся из-за обвинения звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа. Он заявил, что несколько лет назад актер в нетрезвом виде приставал к нему.