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"Карточный домик": Как США разрушают страны и выходят сухими из воды

16 марта 2018, 15:54  •  55 • Политика
Абсолютная нетерпимость американских СМИ по отношению к вмешательству в дела других стран - явление относительно новое для США.
Направленная против России информационная кампания удобным образом оправдывает незаконные действия США в прошлом. Более того, параллельно американцам навязчиво напоминают слово "импичмент". Таким образом, пытаются расшатать позиции президента США Дональда Трампа. Примеры подобной информационной политики все чаще прослеживаются в СМИ Америки.
Все чаще в американских СМИ обыгрывается тема вмешательства американских властей в дела других стран, настаивает аналитик Ксения Ермакова в своей колонке для телеканала RT. В то же время подчеркивается, что США "действовали на пользу народов" стран, в чьи дела вмешивались. А далее американской власти противопоставляется президент России Владимир Путин, который "вообще работал на КГБ".
Словом, политика двойных стандартов работает так, что США уже не должны признавать вину в разрушении государств. Это при том, что даже экс-президент США Барак Обама в свое время назвал политику в Ливии самой большой своей ошибкой. Напомним, из-за действий Америки страну фактически уничтожили.

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