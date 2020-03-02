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"Карточку Интерпола выставила Россия": Экс-командира "Айдара" поймали в Европе
02 марта 2020, 14:35 • 31 • В мире
В Европе на границе Болгарии и Греции задержали бывшего командира украинского карательного батальона "Айдар" Сергея Мельничука. Сам мужчина в соцсетях заявил, что его поимка связана с запросом русских. "Карточку Интерпола выставила Россия", - написал Мельничук в соцсетях.
В Европе был задержан экс-командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук. В Facebook он написал, что сейчас в отделении с женой и маленьким сыном. Мельничук также обратился к сотрудникам украинского посольства и попросил их помочь с адвокатом. Экс-командир "Айдара" уточнил, что его задержали по запросу российской стороны.
"Карточку Интерпола выставила Россия", - цитирует заявление мужчины РИА Новости.
Напомним, до этого СК России пришел к выводу, что Сергей Мельничук участвовал в минометном обстреле мирных жителей в 2014 году. Именно в это время погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.
Летом 2019 года в Twitter "Донецкой республики" появились выдержки из рассказа экс-командира карательного батальона "Айдар", а ныне депутата Рады Сергея Мельничука, который открыто рассказал, что его подразделение делало на востоке Украины.
"Грабили и брали в заложники местных жителей, вырезали на металл заводы, грабили храмы и вывозили иконы", - говорил Мельничук.
По решению Верховного суда ДНР украинские добровольческие территориальные батальоны "Айдар" и "Азов" признаны террористическими и экстремистскими организациями.
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