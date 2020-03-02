"Карточку Интерпола выставила Россия": Экс-командира "Айдара" поймали в Европе

В Европе был задержан экс-командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук. В Facebook он написал, что сейчас в отделении с женой и маленьким сыном. Мельничук также обратился к сотрудникам украинского посольства и попросил их помочь с адвокатом. Экс-командир "Айдара" уточнил, что его задержали по запросу российской стороны.

"Карточку Интерпола выставила Россия", - цитирует заявление мужчины РИА Новости.

Напомним, до этого СК России пришел к выводу, что Сергей Мельничук участвовал в минометном обстреле мирных жителей в 2014 году. Именно в это время погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.

Летом 2019 года в Twitter "Донецкой республики" появились выдержки из рассказа экс-командира карательного батальона "Айдар", а ныне депутата Рады Сергея Мельничука, который открыто рассказал, что его подразделение делало на востоке Украины.

"Грабили и брали в заложники местных жителей, вырезали на металл заводы, грабили храмы и вывозили иконы", - говорил Мельничук.

По решению Верховного суда ДНР украинские добровольческие территориальные батальоны "Айдар" и "Азов" признаны террористическими и экстремистскими организациями.