Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"США больше не хотят выполнять роль статистов": Эксперт о "битве ...
Август 39-го. Пакт и война
Су-24 сбит над Идлибом? Турки в восторге, сирийцы закрывают небо – что происходи...
"Нам эта "дипломатия" знакома": Пушков о приближении к Сирии...
Главная / В мире

"Карточку Интерпола выставила Россия": Экс-командира "Айдара" поймали в Европе

02 марта 2020, 14:35  •  31 • В мире
В Европе на границе Болгарии и Греции задержали бывшего командира украинского карательного батальона "Айдар" Сергея Мельничука. Сам мужчина в соцсетях заявил, что его поимка связана с запросом русских. "Карточку Интерпола выставила Россия", - написал Мельничук в соцсетях.
В Европе был задержан экс-командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук. В Facebook он написал, что сейчас в отделении с женой и маленьким сыном. Мельничук также обратился к сотрудникам украинского посольства и попросил их помочь с адвокатом. Экс-командир "Айдара" уточнил, что его задержали по запросу российской стороны.
"Карточку Интерпола выставила Россия", - цитирует заявление мужчины РИА Новости.
Напомним, до этого СК России пришел к выводу, что Сергей Мельничук участвовал в минометном обстреле мирных жителей в 2014 году. Именно в это время погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.
Летом 2019 года в Twitter "Донецкой республики" появились выдержки из рассказа экс-командира карательного батальона "Айдар", а ныне депутата Рады Сергея Мельничука, который открыто рассказал, что его подразделение делало на востоке Украины.
"Грабили и брали в заложники местных жителей, вырезали на металл заводы, грабили храмы и вывозили иконы", - говорил Мельничук.
По решению Верховного суда ДНР украинские добровольческие территориальные батальоны "Айдар" и "Азов" признаны террористическими и экстремистскими организациями.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



31
Источник
Похожие новости
01 марта 2020, 17:39
Полурыба-полукрокодил: Ребёнок по дороге в школу столкнулся с неведомым монстром
02 марта 2020, 14:35
В мире началась глобальная битва девочками
01 марта 2020, 20:39
«Состава преступления не обнаружено»: что известно о задержании и освобождении сотрудников Sputnik Турция
02 марта 2020, 14:35
"Свидетель упоминает о трёх взрывах в небе": Авиаэксперт нашёл доказательства невиновности России в трагедии MH17
02 марта 2020, 14:35
Молдаване возвращаются домой из Европы
02 марта 2020, 12:30
«На фоне резко обострившейся обстановки»: Минобороны России не может гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 марта 2020, 00:09
Сирия потеряла самолёты, Турция - беспилотник: Чем обернётся огонь в небе над Идлибом
02 марта 2020, 03:24
"Калибром" по джихадистам: Появившиеся в Средиземноморье корабли России выз...
02 марта 2020, 03:24
"Дерзкий" Эрдоган избил Путина и Асада - турок в Сети высмеяли за фантазии
02 марта 2020, 03:25
«Мы обязаны помочь Турции поставить русских на место» (Обзор ИноСми)
02 марта 2020, 06:39
"Он нарушил "негласное правило": Политтехнолог прокомментировал статью...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 марта 2020, 04:39
США жгут новыми ракетами русские танки. Жгут и промахиваются - Defense News
28 февраля 2020, 13:39
Зверство с эвакуацией станет "цветочками": Кровавая бойня развернётся по всей Украине - эксперт
01 марта 2020, 11:58
Уникальная тактика российского спецназа в Сирии поразила мировое сообщество
27 февраля 2020, 05:09
Простая логика: за какие поправки россияне будут голосовать 22 апреля
29 февраля 2020, 22:09
"Только попробуйте поднять хоть один самолёт в воздух": Кедми объяснил, как России урезонить Турцию
27 февраля 2020, 08:24
Что скрывается за коронавирусом
25 февраля 2020, 01:09
А был ли "Бук"? Нидерланды нашли "свидетеля" запуска ракеты по "Боингу MH17"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.