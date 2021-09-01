"Картинка красноречивее всяких слов": Зеленский не выдержал перед Байденом

Журналисты заметили некую нервозность украинского лидера на встрече с президентом США.

Автор телеграм-канала "Вести FM+" отмечает, что картинка с места встречи Зеленского и Байдена "красноречивее всяких слов". И действительно, на видео запечатлено, как нервно ведёт себя перед президентом США украинский лидер.

Он робко, следуя примеру Байдена, снимает маску, затем начинает елозить в кресле, улыбается невпопад. Всё это время американский лидер в привычной манере говорит традиционное о партнёрстве и поддержке Украины американцами.

На данный момент известно, что Зеленский на встрече с Байденом намерен обсудить роль США в урегулировании в Донбассе. В свою очередь президент США заявил, что на переговорах со свой стороны намерен разговаривать о том, "как США могут продолжить поддерживать Украину по мере продвижения её программы демократических реформ для продвижения её полной интеграции в Европу".