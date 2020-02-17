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"Картина маслом": Турецкие военные покидают Сирию под конвоем русских - военкор Блохин

17 февраля 2020, 20:54  •  363 • В мире
Турецкие военные покидают зону боевых действий в Сирии под конвоем русских военнослужащих - об этом сообщил военкор Олег Блохин. Он поделился видео, на котором видно, как турецкую автоколонну сопровождают российские машины. "Картина маслом", - прокомментировал репортёр.
Военкор Олег Блохин опубликовал в своём телеграм-канале видео со стратегической трассы Дамаск - Алеппо, по которой в это время проезжала турецкая военная автоколонна с бронеавтомобилем "Тигр" во главе. В конце вереницы турецких бронемашин и грузовиков проехал военный "КамАЗ" ВС РФ. Таким образом, трасса Дамаск - Алеппо целиком переходит под контроль правительственных войск.
"Картина маслом. Военная полиция России конвоирует турок на трассе М5", - кратко комментирует видео журналист.

Фото: скриншот t.me/Oleg_Blokhin
Напомним, накануне в ходе Мюнхенской конференции Турция призвала сохранить отношения с Россией, несмотря на обострение ситуации в Сирии. В то же время российский посол в Анкаре рассказал о новых угрозах от неизвестных.
На полях конференции глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу переговорил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а по итогу заявил, что отношения двух стран должны быть сохранены.

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