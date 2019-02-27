"Кармический бумеранг за русскую Самойлову": Украина отказалась от Евровидения, испугавшись "Крым-наш"

История с отбором исполнителя, который должен был представлять Украину на международном песенном конкурсе, в этом году получилась без преувеличения фантастической: финалисты неожиданно решили отказаться от поездки в Израиль, и в результате уже стало известно о том, что Евровидение-2019 пройдёт без участия Незалежной. "Это кармический бумеранг за русскую Самойлову", - пишут в Сети.

Победителем национального отбора в этом году стала Maruv, однако запланированные певицей гастроли в России лишили её права представлять Украину на Евровидении-2019. Правда, не сразу.

Против её участия резко выступил целый ряд украинских политиков. Из-за этого Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) взяла двухдневный тайм-аут для консультаций и размышлений.

Начались длительные переговоры с Maruv, в ходе которых ей озвучили довольно жёсткие условия контракта: никаких российских гастролей, никакого общения с журналистами без особого указания, никаких импровизаций на сцене. Разрешено только "выполнять требования НОТУ". В результате певица отказалась от подписания контракта вовсе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial) 21 Фев 2019 в 1:21 PST

Второй в очереди на поездку в Израиль была группа Freedom-Jazz Girls Band. Коллектив занял в нацотборе вторую строчку, однако от предложения представлять Украину на конкурсе тоже отказался.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Freedom Jazz Girls Band (@freedomjazz_official) 25 Фев 2019 в 8:39 PST

Стали вызывать третьего финалиста - группу KAZKA. И тут снова невероятное - последовал отказ. "Не хотим победы любой ценой, - заявили музыканты, да и вообще: - Мы хотим своей музыкой объединять людей, а не сеять раздор".

Оставался ещё один коллектив - группа Brunettes Shoot Blondes, но и они ответили отказом. "Наша группа не выиграла национальный отбор, так что не нам и туда ехать", - говорится в сообщении группы в Facebook.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BRUNETTES SHOOT BLONDES (@brunettesshootblondes) 23 Фев 2019 в 12:21 PST

Пора было бы НОТУ вскричать "и эти сломались, несите следующих", но, как выяснилось, "нести" уже больше некого, распугали всех. Зато поехать и спасти честь Украины в Израиле готова Верка Сердючка, раз уж больше некому. "Достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду", - заявила Верка Сердючка, уже представлявшая Незалежную на конкурсе в 2007 году.

Ситуация, действительно, критическая. Все признают, что национальный отбор становится предельно политизированным. И об этом говорит уже то, что дуэт "Анна-Мария", с которым перед самым отбором случился скандал - участницы дуэта не смогли дать "правильный ответ" на вопрос журналиста о принадлежности Крыма, - в финале был просто "засужен": им досталось только шестое место. Девушкам припомнили многое, в том числе тот факт, что родители их живут в Крыму, а у мамы есть медаль "За возвращение Крыма". Разве такие непатриотичные певицы могут представлять Украину?

Anna Maria (Анна и Мария Опанасюк). Фото: www.globallookpress.com

В конце концов Национальная общественная телерадиокомпания решила вообще отказаться от участия в Евровидении-2019. Как говорится в сообщении организации, победительницей национального отбора стала певица Maruv, однако она отказалась заключать договор для выступления от лица страны, а другим конкурсантам сочли неправильным предлагать эту роль.

К слову, во время следующего национального отбора таких неприятных ситуаций уже не будет. Украинское правительство поручило НОТУ "усовершенствовать" правила отбора участников конкурса "с учётом обстоятельств, которые вызывали широкий общественный резонанс в 2019 году".

А в Верховную раду направлено обращение с просьбой "немедленно рассмотреть и принять проект закона об особенностях проведения гастрольно-концертной деятельности лицами, которые принимают участие в концертах в РФ и на временно неподконтрольных Киеву территориях".

По словам вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко, если оба решения будут реализованы, больше с "такими вещами", как в 2019 году, сталкиваться во время нацотбора не будут.

Несколько слов о победительнице финала нацотбора Евровидения.

Настоящее имя певицы Maruv - Анна Корсун, ей 27 лет, родом она из Днепропетровской области. Девушка не только поёт, а также пишет музыку и стихи. В настоящее время живёт в Киеве. По образованию она специалист в сфере интеллектуальной собственности, также изучала радиофизику и электронику. Однако, как мы видим, музыка всё пересилила.

Первую группу, получившую название The Pringlez, девушка организовала в 2013 году. В репертуаре коллектива поначалу были кавер-версии известных хитов. Однако четыре года спустя группа перебирается в Киев, а вскоре становится известно о полном ребрендинге: поменялось всё - от названия до музыкального направления. С 2018 года певица стала выступать одна. К слову, её номер, показанный во время финала, многие раскритиковали - мол, многовато фривольности.

Певица также не считает, что на сцене нацотбора показывала стриптиз. "Я ничего не сделала из того, что было позволено Мадонне 30 лет назад. Грань между распущенностью и эротизмом тонка, она в голове каждого отдельного человека. Знаю точно одно - это было красиво!" - заявила она.