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"Карикатурность пугает": Захарова высказалась о решении Берлина по поводу русских дипломатов

16 декабря 2021, 22:55  •  164 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о решении Берлина по поводу русских дипломатов. "Карикатурность пугает", - произнесла она и заявила о подрыве демократических основ.
Германия пытается раскрутить новый дипломатический скандал. Два сотрудника посольства России в Берлине объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну.
В эфире "Соловьёв Live" Мария Захарова весьма категорично высказалась по этому поводу.
"Карикатурность происходящего сегодня под видом поддержки и защиты демократии очевидна. И она пугает", - произнесла представитель МИД России.
Захарова добавила, что этот процесс всё больше и больше масштабируется. Он уничтожает истинные основы демократии, подрывает их.
По мнению дипломата, пример с высылкой доказывает, что Запад "извращается".
Ранее в своём Telegram-канале Мария Захарова назвала действия Берлина недружественными.
"Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа", - отметила она.
Представитель МИД России анонсировала заявление по данному поводу, которое будет сделано в ближайшее время.

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