"Карикатурность пугает": Захарова высказалась о решении Берлина по поводу русских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о решении Берлина по поводу русских дипломатов. "Карикатурность пугает", - произнесла она и заявила о подрыве демократических основ.

Германия пытается раскрутить новый дипломатический скандал. Два сотрудника посольства России в Берлине объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну.

В эфире "Соловьёв Live" Мария Захарова весьма категорично высказалась по этому поводу.

"Карикатурность происходящего сегодня под видом поддержки и защиты демократии очевидна. И она пугает", - произнесла представитель МИД России.

Захарова добавила, что этот процесс всё больше и больше масштабируется. Он уничтожает истинные основы демократии, подрывает их.

По мнению дипломата, пример с высылкой доказывает, что Запад "извращается".

Ранее в своём Telegram-канале Мария Захарова назвала действия Берлина недружественными.

"Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа", - отметила она.

Представитель МИД России анонсировала заявление по данному поводу, которое будет сделано в ближайшее время.