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"Карьера Терезы Мэй в правительстве Британии подошла к концу": Эксперт об отмене голосования по Brexit

11 декабря 2018, 00:54  •  96 • В мире
Глава правительства Британии Тереза Мэй отменила голосование по Brexit в парламенте. По мнению политического эксперта Саркиса Цатуряна, при любых дальнейших раскладах карьера Мэй в правительстве Британии подошла к концу.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в парламенте об условиях соглашения с ЕС по Brexit, которое должно было состояться 11 декабря. Ситуацию для Царьграда прокомментировал главный редактор информационного агентства "Реалист" политический эксперт Саркис Цатурян.
Он отмечает, что голосование в парламенте по Brexit, назначенное на 11 декабря, было изначально обречено на провал, поскольку даже коллеги Мэй по Консервативной партии отказывались поддержать многострадальное соглашение о выходе из ЕС, не говоря уже о конкурентах из Лейбористской партии. Дело дошло до того, что кабинет министров призвал премьер-министра уйти в отставку, если парламент не поддержит Brexit. Поэтому Мэй вынуждена была перенести голосование, объясняет эксперт.
При этом Цатурян уверен, что при любых раскладах карьера Мэй в правительстве подошла к концу. Она могла бы красиво уйти после 11 декабря, но вместо этого предпочла "нести бремя" Brexit до конца.
"У неё был неплохой шанс уйти по-английски 11 декабря, после провала голосования. Однако она предпочла нести бремя племянников британской королевы - Дэвида Кемерона и Бориса Джонсона, которые стояли у истоков Brexit", - сказал Саркис Цатурян в интервью Царьграду.
Он добавил, что сейчас вопрос не в том, кто станет новым премьером Британии, а когда им станет лидер лейбористов Джереми Корбин. Победа республиканцев на выборах США всегда автоматически усиливает позиции лейбористов в Британии, поясняет Цатурян.
"Президент-республиканец Дональд Трамп в ближайшие два года (а, может, и все шесть лет) будет иметь дело с Корбином. Этого не произошло до сих пор по причине досрочных парламентских выборов в Британии", - объяснил политолог.
Благодаря досрочным выборам консерваторам удалось удержать власть, и на плечи Мэй легла вся "грязная работа" по Brexit. Она с этой задачей не справилась, поэтому наступает очередь Корбина, которого МИ-6 активно готовит к передаче власти, подводит итог эксперт.

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