"Караул, русские наступают": Киев разменял людские жизни на очередную провокацию

Автор:

Иванов Борис

Нынешний вторник начался с резких и очень эмоциональных заявлений пресс-службы командования так называемой Операции объединённых сил (ООС). Для тех, кто не в курсе, в эту аббревиатуру переименовали карательную операцию Киева в Донбассе, которую раньше называли Антитеррористической операцией (АТО).

– Сегодня, утром 18 февраля вооружённые формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединённых сил вблизи населённых пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный (все населённые пункты находятся на разделительной линии в зоне ответственности ЛНР. – Прим. авт.), – говорится в размещённом на странице ООС в соцсети "Фейсбук" сообщении. – Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам из запрещённого Минскими соглашениями вооружения. Враг применяет миномёты калибра 120 мм. Также противник ведёт огонь из гранатомётов различных систем и крупнокалиберных пулемётов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку проникновения через разделительную линию.

Российские "оккупанты" были, но испарились

Очень эмоциональное сообщение. Впору кричать "рятуйте", то есть спасайте. Спустя несколько часов, правда, "наступление "российских оккупантив" (по версии Киева) закончилось, и бой утих. По сведениям, опять же, исключительно украинской стороны, итоги "наступления" свелись к одному убитому и четырём легкораненым со стороны Киева и одному погибшему и пятерым тяжелораненым – у ЛНР. "Российськи оккупанти" куда-то чудесным образом испарились. Теперь это стали обычные "вороги". Кроме того, пресс-служба ООС сообщила, что "противник запросил режим тишины, и позиции украинских защитников не утрачены".

При этом ещё с раннего утра, задолго до объявлений от ООС, пошли сообщения из ЛНР, что со стороны украинских подразделений начались жёсткие обстрелы как раз из запрещённых вооружений. Остаётся вопрос, что же это за такое наступление, в котором соотношение потерь один к одному, а все количество жертв сводится к единичным жертвам и раненым.

Древний принцип "ищи, кому выгодно" вполне применим и здесь. Не говоря уже об откровенной лжи фантазёров из ООС об участии подразделений каких-то мифических, но явно давящих на мозг "укровоенам" "российских оккупационных сил" (несмотря на гигантское желание, присутствие подразделений и частей российской армии за эти 6 лет так никому доказать и не удалось), информация из Киева явно не заслуживает того, чтобы воспринимать её как серьёзную и объективную.

ЛДНР обострение просто не нужно, потому что недееспособность Киева наиболее отчётливо проявляется в условиях отсутствия активных боевых действий. Фото: Alexander Rekun / Globallookpress

Во-первых, части ЛДНР подчиняются серьёзной и очень жёсткой дисциплине. Во-вторых, если бы было предпринято серьёзное наступление, то не такими силами, и результат явно бы отличался от итогов боя. В-третьих, в условиях, когда Киев не может выполнить ни одну из задач "домашнего задания", полученного им по итогам саммита "нормандской четвёрки", ЛДНР никакое обострение просто не нужно. Наоборот, недееспособность Киева наиболее отчётливо проявляется в условиях отсутствия активных боевых действий.

А вот для Киева такая провокация более чем нужна. После фиаско президента Зеленского на Международной конференции по безопасности, на днях завершившейся в Мюнхене, где он не смог ответить ни на один пункт в части выполнения Минских соглашений, имплементации "формулы Штайнмайера" и прочего, под вопросом оказалось проведение следующего саммита, первоначально запланированного на апрель.

– Основания для проведения нового нормандского саммита могут появиться только в одном случае – если решения предыдущего саммита, который состоялся в декабре, будут выполнены. Пока мы прогресса ни на одном из направлений не наблюдаем, – не допускающими никакого двойного смысла или возможности альтернативного толкования аргументами ответил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на вопрос журналистов по итогам Мюнхенской конференции и добавил, фактически переводя саммит из запланированного в маловероятный. – Мы ждём, когда будут выполнены все из этих положений. Прежде чем созывать саммит, необходимо выполнить не только то, о чём раньше договорились, но и понять, с каким набором решений мы выходим на новую встречу в верхах.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перевёл новый саммит из запланированного в маловероятный. Фото: MFA Russia / Globallookpress

То есть не просто выполнить уже поставленные задачи, но и заранее, до встречи глав государств договориться на уровне переговорных групп о следующих шагах и согласовать возможные решения. А это уже практически нереально хотя бы силу временного фактора.

Два километра для снайпера – не расстояние

С другой стороны, всего лишь неделю назад министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью "Радио Свобода" заявил, что Киев против полного разведения войск на линии разграничения конфликта в Донбассе.

– Два километра особой разницы не сделают. Это не проблема для снайперов, для диверсионно-разведывательных групп, – заявил Загороднюк, и из его речи стало понятно, что киевская верхушка надеется на то, что Минские соглашения уйдут в прошлое, будучи заменены более выгодными для украинской стороны конфликта. – Конечно, если старые соглашения заменяются новыми, то новые имеют больше приоритета, а новые могли бы говорить о разведении.

Обострение и провокация в такой ситуации, когда Киев может стрелять, но не в силах – то, что надо для нынешних властей Украины. Потому что даёт возможность поплакаться и пожаловаться, что "вороги" не хотят мира, ведут активную войну, пытаются наступать, и потому разведения сил просто не может быть.

Так что, с очень большой вероятностью, имела место именно провокация со стороны так называемых ООС, чтобы получить удобный предлог. И огонь со стороны украинских сил вёлся ровно до тех пор, пока они не получили огневую "ответку" от военных ЛНР. Кстати говоря, на распространённом видео нынешнего обострения прекрасно видны обстрелы позиций, но никаких наступательных действий там просто нет.

Киев опять разменял жизни людей на провокацию. И не исключено, что, не добившись желаемого, предпримет в ближайшее время ещё более жёсткие и кровавые провокации. Апрель уж близится…