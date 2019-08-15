Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Митинг 10.08 - ЛУЧШЕЕ: Разбираемся в сортах... митингующих (Smile Face)
Как чиновник решил - вот так теперь и живи (Руслан Осташко)
"Заказ Путина – 100%": Саакашвили сделал "дорожное предупреждение...
Власти Грузии хотят заменить россиян на турецкий секс-туризм (Руслан Осташко)
Главная / В мире

"Караул, ограбили": Болтон "раскрыл", откуда у России появилось гиперзвуковое оружие

15 августа 2019, 06:09  •  109 • В мире
Россия активно создает новое гиперзвуковое оружие, при этом "супер-технологии" она "похитила" у Соединенных Штатов, утверждает Джон Болтон. "Караул, ограбили! Снова "рука Москвы", - отреагировали пользователи соцсети.
Комментируя в эфире "Голоса Америки" ЧП на военном полигоне под Северодвинском, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сделал неожиданное заявление.
По его словам, "ему известно больше, чем он может сказать", тем не менее инцидент под Архангельском – это "пример того, как Россия ведет разработки средств доставки своего ядерного оружия. При этом сами технологии, по которым создается новое российское гиперзвуковое оружие, "похищены у США".
"Хотя по экономике Россия сравнима с Нидерландами, она все еще тратит достаточно на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создать новые виды средств доставки, ракеты с планирующим гиперзвуковым блоком, гиперзвуковые ракеты, во многом украденные из американских технологий", - заявил Болтон.
При этом советник Трампа с сожалением констатировал, что "серьезной проблемой США" является то, что такие технологии могут получить и другие страны. О каких именно "украденных разработка" ведет речь Болтон, осталось неизвестным.
Скриншот: Twitter/Евгений Шиловский
Напомним, ранее своими соображениями по поводу ЧП под Архангельском в своем Twitter поделился президент Трамп.
"США многое узнали из-за неудачного ракетного взрыва в России. У нас есть похожие, хотя и более современные технологии, - написал он. - Российский взрыв Skyfall заставил людей беспокоиться о воздухе вокруг объекта и далеко за его пределами. Нехорошо".
Заявление американского президента прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Царьградом. По его мнению, когда Трамп говорит о "супертехнологиях", то он, скорее всего, имеет ввиду гиперзвуковые двигатели.
"Не так давно в США испытали один такой образец - прямоточный воздушно-реактивный, кратковременно показавший тягу, близкую к 4 махам. И вот этот двигатель они называют "выдающимся достижением. Хотя импульс был показан только на стенде, да и то - кратковременный", - заявил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



109
Источник
Похожие новости
14 августа 2019, 23:24
Знать в лицо: почему Трамп требует ужесточить правила идентификации избирателей
14 августа 2019, 23:39
Ворота Идлиба распахнуты, а турки заставили отступить США
15 августа 2019, 02:54
"Кто платит, тот и танцует": Facebook снова оскандалился, теперь из-за прослушки "голосовых" юзеров
15 августа 2019, 06:09
Стрелял и вел трансляцию: Наркоторговец в Филадельфии ранил шестерых копов в прямом эфире – СМИ
14 августа 2019, 13:54
«Бесы» с хеппи-эндом: О чём новый фильм Квентина Тарантино
15 августа 2019, 02:54
Запах пороха и страх: В США снова гремят выстрелы, ранено минимум четверо полицейских
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 августа 2019, 02:39
В Крыму отреагировали на появление украинского флага над Судаком
11 августа 2019, 07:54
"Самый большой начальник": В Раде рассказали, без встречи с кем Зеленский не сможет быть полноценным президентом
14 августа 2019, 04:09
Рисовались перед Китаем? Новое расследование по затонувшему "Курску" вскрыло неудобные детали
09 августа 2019, 07:09
Встретились, расцеловались, но что-то пошло не так: Зеленский не подписал заявление с Варфоломеем
08 августа 2019, 08:24
Первый полёт новейшего оружия Путина (Telegram. Обзор)
11 августа 2019, 07:54
"Запад идет умышленно на жесточайший конфликт с Россией" - немецкий политолог о перспективе Украины в НАТО
13 августа 2019, 15:09
"Закрой свой рот, убийца": Ходорковский поплатился за "путинскую "Ходынку" народным гневом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.