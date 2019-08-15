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"Караул, ограбили": Болтон "раскрыл", откуда у России появилось гиперзвуковое оружие
15 августа 2019, 06:09 • 109 • В мире
Россия активно создает новое гиперзвуковое оружие, при этом "супер-технологии" она "похитила" у Соединенных Штатов, утверждает Джон Болтон. "Караул, ограбили! Снова "рука Москвы", - отреагировали пользователи соцсети.
Комментируя в эфире "Голоса Америки" ЧП на военном полигоне под Северодвинском, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сделал неожиданное заявление.
По его словам, "ему известно больше, чем он может сказать", тем не менее инцидент под Архангельском – это "пример того, как Россия ведет разработки средств доставки своего ядерного оружия. При этом сами технологии, по которым создается новое российское гиперзвуковое оружие, "похищены у США".
При этом советник Трампа с сожалением констатировал, что "серьезной проблемой США" является то, что такие технологии могут получить и другие страны. О каких именно "украденных разработка" ведет речь Болтон, осталось неизвестным.
Скриншот: Twitter/Евгений Шиловский
Напомним, ранее своими соображениями по поводу ЧП под Архангельском в своем Twitter поделился президент Трамп.
Заявление американского президента прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Царьградом. По его мнению, когда Трамп говорит о "супертехнологиях", то он, скорее всего, имеет ввиду гиперзвуковые двигатели.
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