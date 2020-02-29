"Караул, напали, наших бьют!": Эрдоган сделал предложение Путину. Субботин иронично поддел турка

После осложнения ситуации в сирийском Идлибе, где турецкие военные, находясь в расположении местных боевиков, попали под огонь сирийской армии, президент Реджеп Тайип Эрдоган первым позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину.

В Кремле отметили, что беседа между двумя лидерами касалась урегулирования ситуации в Идлибе. Эрдоган же теперь заявил, что сделал Путину предложение. И, судя по его словам, весьма провокационное. Он предложил оставить Турцию "один на один" с властями Сирии.

В Сети подобное заявление вызвало немалое удивление и иронию.

"Что это за дворовые понятия? - изумился у себя на странице в соцсети Twitter писатель Александр Субботин. - Особенно это звучит смешно после того, как, получив по зубам, этот "дуэлянт" побежал жаловаться всему НАТО, крича: "Караул, напали, наших бьют!"

Фото: скриншот twitter/subbotin_ru

А автор Telegram-канала "Пальто Сухейля" опубликовал скриншот выступления Эрдогана и, не удержавшись, тоже иронично поддел турецкого лидера.

"Мать, неси таблетки, деду опять плохо…"