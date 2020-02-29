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"Караул, напали, наших бьют!": Эрдоган сделал предложение Путину. Субботин иронично поддел турка
29 февраля 2020, 22:09 • 216 • Политика
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину оставить Турцию "один на один" с сирийскими властями. В Сети изумились такому дерзкому предложению. Писатель Субботин даже иронично поддел турка: "Особенно это звучит смешно после того, как, получив по зубам, этот "дуэлянт" побежал жаловаться всему НАТО, крича: "Караул, напали, наших бьют!"
После осложнения ситуации в сирийском Идлибе, где турецкие военные, находясь в расположении местных боевиков, попали под огонь сирийской армии, президент Реджеп Тайип Эрдоган первым позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину.
В Кремле отметили, что беседа между двумя лидерами касалась урегулирования ситуации в Идлибе. Эрдоган же теперь заявил, что сделал Путину предложение. И, судя по его словам, весьма провокационное. Он предложил оставить Турцию "один на один" с властями Сирии.
В Сети подобное заявление вызвало немалое удивление и иронию.
"Что это за дворовые понятия? - изумился у себя на странице в соцсети Twitter писатель Александр Субботин. - Особенно это звучит смешно после того, как, получив по зубам, этот "дуэлянт" побежал жаловаться всему НАТО, крича: "Караул, напали, наших бьют!"
Фото: скриншот twitter/subbotin_ru
А автор Telegram-канала "Пальто Сухейля" опубликовал скриншот выступления Эрдогана и, не удержавшись, тоже иронично поддел турецкого лидера.
"Мать, неси таблетки, деду опять плохо…"
Фото: скриншот Telegram-канала "ПАЛЬТО СУХЕЙЛЯ"
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