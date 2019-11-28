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"Карать, как за измену Родине": Баранец предложил наказание для продавца военных секретов России из Ижевска

28 ноября 2019, 04:24  •  92 • Политика
Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж. Продажа военно-технических секретов должна идти по категории "предательство Родины" и караться по самой высокой шкале, считает военный обозреватель "КП" Виктор Баранец.
Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, но был задержан ФСБ. Мужчине объявлено предупреждение, так как до госизмены дело дойти не успело. Инцидент для Царьграда прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
Он отмечает, что уже многие годы в России наблюдается опаснейшая тенденция, связанная с тем, что определённые люди пытаются развить бизнес на продаже военно-технических секретов. За последние 20 лет было порядка двух десятков случаев, при этом фактически во всех областях нашего военно-промышленного комплекса.
В этой связи военный обозреватель предлагает усилить ответственность за продажу военно-технических секретов. По мнению Виктора Баранца, подобные преступления должны идти по категории "предательство Родины" и караться по самой высокой шкале.
"Считаю, что 25 лет или хотя бы 24 года - это тот минимум, который должны получить вот эти подлецы", - подчеркнул Виктор Баранец в интервью Царьграду.
Он добавил, что чем больше Россия будет делать прорывных технологий, тем плотнее и гуще надо делать сито, сквозь которое могут просочиться военно-технические секреты. А для этого необходимо укреплять органы контрразведки, особенно в тех отраслях, в тех секторах, где Россия имеет значительное преимущество в разработке тех или иных видов оружия или боевой техники.

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