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"Карантинная собака": В Италии придумали новый способ вырваться из домашней изоляции
19 марта 2020, 20:35 • 82 • В мире
На улицах Милана появились люди, которые выгуливают "карантинных собак". Причём это не настоящие животные, а их муляжи. Для многих это единственный способ покинуть дома и квартиры и хоть немножко подышать свежим воздухом.
В Telegram-канале "Очевидцы эпидемии коронавируса" появилось забавное видео, где мужчина и женщина под ручку прогуливаются со своим чёрным псом. Автор видео что-то спрашивает по-итальянски, получает ответ. Мужчина взмахивает рукой с поводком и собакой, указывая направление. Лохматый пёс сделан из ткани и шерстяных ниток и издалека очень похож на настоящего. "Двухместная карантинная собака" - так озаглавлено видео.
"Муляж собаки для возможности выйти из дома - оригинальное решение неунывающих итальянцев", - написали авторы канала.
Скриншот: Telegram/@China2019ncov
В Италии действуют строгие правила карантина. В связи с широким распространением коронавируса просто так выйти на улицу нельзя. Если человек покидает своё жилище, у него при себе должен быть заполненный бланк с указанием цели визита на улицу. Например, приобретение продуктов или выгул собаки. В противном случае полиция оштрафует решившего погулять гражданина на 200 евро.
А в Испании на период карантина появился оригинальный "собачий" бизнес. Владельцы собак предлагают соседям прогуляться с их питомцами. Пёс напрокат ради пары кругов во дворе обойдётся в пять евро, пара часов в день - около 20 евро, весь день - порядка 100 евро. Выгуливать собаку может строго один человек и недолго.
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