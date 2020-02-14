"Карантин его не остановит": В ВОЗ озвучили "неблагоприятный прогноз" по распространению коронавируса

Сейчас эпидемиологи предполагают, что максимальное число заболевших достигнет 60 тысяч человек. Однако, как предположил советник при Всемирной организации здравоохранения Айра Лонджини, эта цифра будет значительно выше.

По его словам, сейчас карантинные меры замедлили распространение болезни, однако предприняты они были поздно, только после того, как вирус успел проникнуть в другие районы Китая, а также за его пределы.

Лонджини, который также возглавляет Центр по статистике инфекционных болезней в Университете Флориды, выстроил модель, используя данные о "редукторной передаче", согласно которой при обычных условиях каждый инфицированный может заразить одного-двух человек. И даже при уменьшении этого показателя в два раза всё равно есть риск, что коронавирусом окажется заражённой не менее трети населения планеты.

"Изоляция случаев заболевания и карантин контактов не остановит этот вирус", - цитирует слова Лонджини агентство Bloomberg.

О вспышке пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй власти КНР сообщили ВОЗ 31 декабря 2019 года. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, выздоровели почти 6 тысяч, число подтверждённых случаев заражения приближается к 60 тысячам.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Аданом Гебрейесус. Как пишут Nation News, в России вирус внесён в перечень заболеваний, "представляющих опасность для окружающих".