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"Карабах может стать примером": Пушков назвал вариант выхода из "бескомпромиссной схватки"
16 октября 2020, 14:30 • 62 • Политика
Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал заявления премьера Армении и президента Азербайджана о "красных линиях", назвав военные действия в Карабахе "бескомпромиссной схваткой". Сенатор заявил, что Карабах может вновь стать примером отложенного решения, если силовым путём конфликт разрешить не удастся.
Пушков подвёл черту под высказываниями лидеров Армении и Азербайджана по карабахскому конфликту.
Напомним, накануне в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву Никол Пашинян заявил, что Армения не может перешагнуть черту, которой является право Нагорного Карабаха на самоопределение. В то же время Ильхам Алиев утверждает, что Азербайджан ни при каких условиях не даст согласия на независимость региона.
Сенатор назвал возможные сценарии развития ситуации в Карабахе, заявив, что между враждующими сторонами нет "ни намёка на компромисс": их "красные линии" взаимно уничтожают друг друга. "Базовые позиции Баку и Еревана непримиримы, что было очевидно и без заявлений Алиева и Пашиняна", - отметил политик в своём Telegram-канале.
Пушков считает, что ООН не может ничего сделать в этой ситуации, так как в Карабахе своего рода парадокс: два базовых принципа международного права - территориальная целостность и право на самоопределение - столкнулись "в бескомпромиссной схватке".
Фото: https://t.me/alexey_pushkov
По мнению Пушкова, исторические примеры - например, война в Косово - показывают, что победа одного из двух принципов достигается только через соотношение сил.
Также сенатор не исключил вариант отложенного решения вопроса, как, например, в случае с Приднестровьем.
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