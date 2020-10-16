"Карабах может стать примером": Пушков назвал вариант выхода из "бескомпромиссной схватки"

Пушков подвёл черту под высказываниями лидеров Армении и Азербайджана по карабахскому конфликту.

Напомним, накануне в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву Никол Пашинян заявил, что Армения не может перешагнуть черту, которой является право Нагорного Карабаха на самоопределение. В то же время Ильхам Алиев утверждает, что Азербайджан ни при каких условиях не даст согласия на независимость региона.

Сенатор назвал возможные сценарии развития ситуации в Карабахе, заявив, что между враждующими сторонами нет "ни намёка на компромисс": их "красные линии" взаимно уничтожают друг друга. "Базовые позиции Баку и Еревана непримиримы, что было очевидно и без заявлений Алиева и Пашиняна", - отметил политик в своём Telegram-канале.

Пушков считает, что ООН не может ничего сделать в этой ситуации, так как в Карабахе своего рода парадокс: два базовых принципа международного права - территориальная целостность и право на самоопределение - столкнулись "в бескомпромиссной схватке".



Фото: https://t.me/alexey_pushkov Фото: https://t.me/alexey_pushkov

По мнению Пушкова, исторические примеры - например, война в Косово - показывают, что победа одного из двух принципов достигается только через соотношение сил.

Также сенатор не исключил вариант отложенного решения вопроса, как, например, в случае с Приднестровьем.