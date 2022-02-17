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"Капут демократии? Захарова отметила двойные стандарты Зеленского по отношению к СМИ
17 февраля 2022, 04:30 • 116 • Политика
Представитель МИД России Мария Захарова дала оценку высказыванию президента Украины Владимира Зеленского.
Пресс-секретари министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что глава Украины Владимир Зеленский противоречиво относится к работе средств массовой информации в стране.
В ходе своего визита в Донецкую область он призвал усилить влияние украинской прессы на умы жителей ДНР и ЛНР, тем самым поставив заслон "пропаганде России". Вероятно, он имел в виду то, что граждане непризнанных республик предпочитают слушать, смотреть и читать не украинские СМИ.
Мария Захарова в своем Telegram напомнила о том, что с подконтрольными средствами донесения информации Зеленский поступает более жестко.
– прокомментировала она.
Напоминаем, что год назад президент Украины закрыл три оппозиционных ТВ – "112 Украина", ZIK и Newsone, входящих в первую десятку в стране. Причиной стало, в том числе, "неправильная" позиция руководства СМИ по отношению к России.
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