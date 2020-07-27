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"Капитуляция перед Кремлём - смерть": Украинских радикалов призвали сорвать перемирие на Донбассе
27 июля 2020, 12:05 • 94 • В мире
Экс-командующий так называемой Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош призвал военных и своих сторонников не допустить перемирия на Донбассе, которое запланировано на 27 июля. Дмитрий Ярош начал науськивать бойцов заявлениями. "Капитуляция перед Кремлём - смерть нашего государства", - сказал он.
На Украине призывают бойцов не соглашаться на перемирие, анонсированное с 27 июля на Донбассе. Радикал Дмитрий Ярош призвал своих сторонников и бойцов ВСУ не подчиняться приказу.
По его словам, капитуляция на этом участке зоны боевых действий - это смерть.
Ярош также обвинил официальный Киев в готовящейся измене.
"Сейчас, если политическое руководство страны, временно находящееся у власти, захочет стать изменниками, что ж - мы решим вопрос", - пригрозил он.
Радикал подчёркивает, что украинские воины не должны подчиняться приказам и не "капитулировать перед Кремлём".
Ранее в ДНР и ЛНР сообщили, что сложат оружие в полночь 27 июля. На Донбассе прекращение огня - полное и бессрочное, если только ВСУ удержатся от агрессии, подчеркнули в народных республиках.
Напомним, что 22 июля были согласованы новые меры по обеспечению устойчивого перемирия. На территории Донбасса запрещены разведка и диверсии, использование летательных аппаратов, размещение вооружения в городах, деревнях и сёлах.
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