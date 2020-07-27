"Капитуляция перед Кремлём - смерть": Украинских радикалов призвали сорвать перемирие на Донбассе

На Украине призывают бойцов не соглашаться на перемирие, анонсированное с 27 июля на Донбассе. Радикал Дмитрий Ярош призвал своих сторонников и бойцов ВСУ не подчиняться приказу.

По его словам, капитуляция на этом участке зоны боевых действий - это смерть.

Ярош также обвинил официальный Киев в готовящейся измене.

"Сейчас, если политическое руководство страны, временно находящееся у власти, захочет стать изменниками, что ж - мы решим вопрос", - пригрозил он.

Радикал подчёркивает, что украинские воины не должны подчиняться приказам и не "капитулировать перед Кремлём".

Ранее в ДНР и ЛНР сообщили, что сложат оружие в полночь 27 июля. На Донбассе прекращение огня - полное и бессрочное, если только ВСУ удержатся от агрессии, подчеркнули в народных республиках.

Напомним, что 22 июля были согласованы новые меры по обеспечению устойчивого перемирия. На территории Донбасса запрещены разведка и диверсии, использование летательных аппаратов, размещение вооружения в городах, деревнях и сёлах.