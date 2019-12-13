|
"Капитулировавшая Меркель настучала": После отчёта канцлера об итогах саммита в Париже ЕС продлевает санкции против России
13 декабря 2019, 21:24 • 81 • В мире
Лидеры стран Евросоюза приняли политическое решение о продлении санкций в отношении России после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также французский президент Эммануэль Макрон отчитались об итогах "нормандской встречи" в Париже. "Капитулировавшая Меркель настучала", - прокомментировали пользователи Сети.
Срок действия нынешних антироссийских санкций заканчивается 31 января 2020 года. Теперь экономические ограничительные меры против России будут продлены ещё на полгода. Об этом в Брюсселе сообщил журналистам представитель Евросовета Баренд Лейтс.
По словам источника в делегации одной из стран ЕС, на который ссылается ТАСС, перед тем как лидеры стран Евросоюза приняли решение о продлении действия санкций против России, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон вкратце проинформировали их об итогах саммита "нормандской четвёрки" в Париже и ходе выполнения Минских соглашений.
В течение двух недель Совет Евросоюза формализует принятое политическое решение о санкциях против России, затем оно будет опубликовано в журнале ЕС и после этого вступит в законную силу.
Напомним, по итогам переговоров, которые продлились в Елисейском дворце около шести часов, было принято совместное коммюнике. В документе лидеры стран-участниц, как и предполагалось, подтвердили свою верность Минским соглашениям, которые были подписаны в 2015 году.
Также главы государств договорились ещё до конца этого года провести обмен пленными и обеспечить режим тишины, а также продолжить разведение сил и средств вдоль линии соприкосновения в Донбассе. До марта 2020 года разведение сил должно произойти в Золотом, Петровском и станице Луганской. После на этих территориях должны начать разминирование.
Важным моментом в договорённостях стало продление действия закона об особом статусе Донбасса. А также согласование изменений в конституции Украины, закрепляющих исполнение "формулы Штайнмайера".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
81
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 декабря 2019, 22:09
|
09 декабря 2019, 00:24
|
11 декабря 2019, 01:09
|
12 декабря 2019, 16:09
|
07 декабря 2019, 22:24
|
09 декабря 2019, 03:40
|
11 декабря 2019, 01:09