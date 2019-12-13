"Капитулировавшая Меркель настучала": После отчёта канцлера об итогах саммита в Париже ЕС продлевает санкции против России

Срок действия нынешних антироссийских санкций заканчивается 31 января 2020 года. Теперь экономические ограничительные меры против России будут продлены ещё на полгода. Об этом в Брюсселе сообщил журналистам представитель Евросовета Баренд Лейтс.

По словам источника в делегации одной из стран ЕС, на который ссылается ТАСС, перед тем как лидеры стран Евросоюза приняли решение о продлении действия санкций против России, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон вкратце проинформировали их об итогах саммита "нормандской четвёрки" в Париже и ходе выполнения Минских соглашений.

В течение двух недель Совет Евросоюза формализует принятое политическое решение о санкциях против России, затем оно будет опубликовано в журнале ЕС и после этого вступит в законную силу.

Напомним, по итогам переговоров, которые продлились в Елисейском дворце около шести часов, было принято совместное коммюнике. В документе лидеры стран-участниц, как и предполагалось, подтвердили свою верность Минским соглашениям, которые были подписаны в 2015 году.

Также главы государств договорились ещё до конца этого года провести обмен пленными и обеспечить режим тишины, а также продолжить разведение сил и средств вдоль линии соприкосновения в Донбассе. До марта 2020 года разведение сил должно произойти в Золотом, Петровском и станице Луганской. После на этих территориях должны начать разминирование.

Важным моментом в договорённостях стало продление действия закона об особом статусе Донбасса. А также согласование изменений в конституции Украины, закрепляющих исполнение "формулы Штайнмайера".