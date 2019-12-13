Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Владимир Путин встретился с судьями Конституционного Суда Российской Федерации
В Киеве страны ГУАМ договорились создать зону свободной торговли и транспортные ...
Владимир Путин: Когда день начинается, я уже забываю, чем закончился предыдущий
Владимир Путин провёл совещание с членами Совета Безопасности
Главная / В мире

"Капитулировавшая Меркель настучала": После отчёта канцлера об итогах саммита в Париже ЕС продлевает санкции против России

13 декабря 2019, 21:24  •  81 • В мире
Лидеры стран Евросоюза приняли политическое решение о продлении санкций в отношении России после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также французский президент Эммануэль Макрон отчитались об итогах "нормандской встречи" в Париже. "Капитулировавшая Меркель настучала", - прокомментировали пользователи Сети.
Срок действия нынешних антироссийских санкций заканчивается 31 января 2020 года. Теперь экономические ограничительные меры против России будут продлены ещё на полгода. Об этом в Брюсселе сообщил журналистам представитель Евросовета Баренд Лейтс.
По словам источника в делегации одной из стран ЕС, на который ссылается ТАСС, перед тем как лидеры стран Евросоюза приняли решение о продлении действия санкций против России, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон вкратце проинформировали их об итогах саммита "нормандской четвёрки" в Париже и ходе выполнения Минских соглашений.
В течение двух недель Совет Евросоюза формализует принятое политическое решение о санкциях против России, затем оно будет опубликовано в журнале ЕС и после этого вступит в законную силу.
Напомним, по итогам переговоров, которые продлились в Елисейском дворце около шести часов, было принято совместное коммюнике. В документе лидеры стран-участниц, как и предполагалось, подтвердили свою верность Минским соглашениям, которые были подписаны в 2015 году.
Также главы государств договорились ещё до конца этого года провести обмен пленными и обеспечить режим тишины, а также продолжить разведение сил и средств вдоль линии соприкосновения в Донбассе. До марта 2020 года разведение сил должно произойти в Золотом, Петровском и станице Луганской. После на этих территориях должны начать разминирование.
Важным моментом в договорённостях стало продление действия закона об особом статусе Донбасса. А также согласование изменений в конституции Украины, закрепляющих исполнение "формулы Штайнмайера".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



81
Источник
Похожие новости
13 декабря 2019, 08:24
МИД России осталось только удивляться. Ведомство отреагировало на "изменение Минских соглашений" Киевом
13 декабря 2019, 14:39
«Ситуация доведена до абсурда»: Евросоюз продлил санкции в отношении России
13 декабря 2019, 08:24
Цена - 50 млн долларов: Европа предлагает Молдавии деньги за отказ от российского газа. Но в кредит
13 декабря 2019, 04:54
«ФРГ могла проявить больше воли»: почему оппозиция обвинила Меркель в «капитуляции» по вопросу «Северного потока — 2»
13 декабря 2019, 01:54
Выборы в Британии — это и есть референдум по Brexit
13 декабря 2019, 01:39
«Лучше бы он вообще не выдвигал свою кандидатуру»: как в США отреагировали на сообщения об «одном сроке» Байдена
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 декабря 2019, 01:54
"Ушёл молча через 20 минут": С послом ФРГ поговорили о высылке русских дипл...
13 декабря 2019, 01:54
Скабеева наглядно показала, почему Путин был прав насчёт украинских радикалов
13 декабря 2019, 14:39
«Ситуация доведена до абсурда»: Евросоюз продлил санкции в отношении России
13 декабря 2019, 11:24
Захарова оценила ответ Зеленского на слова Путина по поводу газа
13 декабря 2019, 05:09
Китай послал WADA, а Россия оправдывается (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 декабря 2019, 22:09
В преддверии саммита «нормандской четвёрки»: на Украине приняли основной сценарий реинтеграции Донбасса
09 декабря 2019, 00:24
"Кочевряжатся, как лярва на болоте": Сатановский по-гоголевски поставил "диагноз" Киеву, не дав шанса
11 декабря 2019, 01:09
"Сегодня ты победитель": Меркель одной фразой оценила итоги саммита в Париже
12 декабря 2019, 16:09
"Потому что вчера Зеленский сорвался": Американской журналистке объяснили, почему Трамп выбрал Лаврова
07 декабря 2019, 22:24
"Керченская провокация, сухопутный вариант": Пользователи предсказали финал "марша достоинства" в Крым
09 декабря 2019, 03:40
"Они же невидимки": Русская ПВО сбила американский беспилотник?
11 декабря 2019, 01:09
Вассерман одной фразой охарактеризовал переговоры Зеленского с Путиным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.