"Кандидат Сороса" победила официально. Молдавии грозит поглощение Румынией

Бывший премьер-министр Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду одержала победу на выборах президента страны. После подсчёта 100 процентов голосов заявление сделали в ЦИК Молдавии. Действующий президент Молдавии Игорь Додон уже поздравил Майю Санду с победой.

Майю Санду называли "кандидатом Сороса". Она ориентирована на сближение Молдавии с Западом. Додона же считали пророссийским кандидатом и президентом. Как изменятся отношения Молдавии и России теперь? Царьград искал ответ на вопрос в беседе с экспертами, в том числе, высказался политический эксперт Анатолий Вассерман.

Анатолий Вассерман обратил внимание на риски Молдавии теперь быть поглощённой Румынией. Кстати, именно в Румынию Майя Санду совершила своей первой звонок после оглашения итогов голосования, она говорила с президентом соседнего государства. Вассерман подчёркивает:

"Переехавшие из Молдавии в Европу и работающие там сегодня, несомненно, будут отстаивать своё право съесть Молдавию и превратить её в колонию Румынии, как было в межвоенный период".

Более того, если бы исход выборов был иным, поддерживающие идею поглощения Молдавии наверняка дошли бы до массовых беспорядков, считает эксперт. Будет ли Игорь Додон выводить людей на улицы? Ведь ранее он призывал отстаивать мнение большинства. Судя по поздравлению Санду с победой, агрессивной риторика Додона не окажется. Однако он подчеркнул, что намерен оспорить результаты выборов в суде.

В завершение Вассерман подчеркнул:

"Хотя румыны и утверждали, что молдаване - часть румынского народа, но фактически относились к ним, по сути, как к рабам. И те молдаване, что ещё помнят межвоенный период, если не сами, то хотя бы по рассказам бабушек, дедушек, резко против возможного включения Молдавии в Румынию".