"Кампания лжи": Раскрыты истинные цели "низкопробной провокации" Запада с Навальным

В ходе 95-й сессии Исполнительного совета ОЗХО Шульгин подчеркнул в своём выступлении, что Россия "никому ничего не должна". И уж тем более не собирается оправдываться за инцидент с Навальным. Он назвал доводы Германии и других стран, настаивающих на версии отравления, безапелляционными и бездоказательными.

Дипломат подчеркнул, что ФРГ не выслала ни единого ответа на просьбу Генпрокуратуры РФ об оказании правовой помощи. Ни материалов, ни вещдоков, доказывающих "отравление", предоставлено не было. Зато Германия задействовала потенциал ОЗХО, а вопрос был перенесён в Гаагу. Своих обязательств западные партнёры не выполнили, поэтому Россия ожидает "предметного ответа, а не формальной отписки", пишет ТАСС.

Александр Шульгин отказался верить в историю с отравлением до тех пор, пока не будут предоставлены все пробы, документы и материалы по делу Навального. После этого Европа должна сесть с Россией за стол переговоров. Но до этого времени, РФ будет считать "всё, что происходит вокруг этого инцидента, разнузданной агитационно-пропагандистской кампанией лжи, а проще говоря, низкопробной провокацией", произнёс постпред при ОЗХО.

По словам Шульгина, истинная цель происходящего вполне ясна. Россию пытаются очернить при помощи обвинений, которые невозможно доказать. Всё это делается в геополитических интересах. Так у Запада появляется повод для введения очередных антироссийских санкций.

Дипломат подчеркнул, что Россия готова сотрудничать на условиях равноправия и взаимоуважения, а ультиматумы и угрозы в принципе неприемлемы.