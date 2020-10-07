Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И ...
«Херсон на выход из Украины»: бойцы ВСУ шокировали своим поведением простых граж...
Блицкриг Азербайджана сорвался: Сотни военных попали в смертельную ловушку
Соловьёв показал "ответку" Зеленскому за дерзость с Лукашенко: Больше ...
Главная / Политика

"Кампания лжи": Раскрыты истинные цели "низкопробной провокации" Запада с Навальным

07 октября 2020, 13:15  •  153 • Политика
Раскрыты истинные цели "низкопробной провокации" Запада с Навальным. Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин объяснил, почему Европа так настаивает на версии отравления. "Кампания лжи", - подчеркнул он.
В ходе 95-й сессии Исполнительного совета ОЗХО Шульгин подчеркнул в своём выступлении, что Россия "никому ничего не должна". И уж тем более не собирается оправдываться за инцидент с Навальным. Он назвал доводы Германии и других стран, настаивающих на версии отравления, безапелляционными и бездоказательными.
Дипломат подчеркнул, что ФРГ не выслала ни единого ответа на просьбу Генпрокуратуры РФ об оказании правовой помощи. Ни материалов, ни вещдоков, доказывающих "отравление", предоставлено не было. Зато Германия задействовала потенциал ОЗХО, а вопрос был перенесён в Гаагу. Своих обязательств западные партнёры не выполнили, поэтому Россия ожидает "предметного ответа, а не формальной отписки", пишет ТАСС.
Александр Шульгин отказался верить в историю с отравлением до тех пор, пока не будут предоставлены все пробы, документы и материалы по делу Навального. После этого Европа должна сесть с Россией за стол переговоров. Но до этого времени, РФ будет считать "всё, что происходит вокруг этого инцидента, разнузданной агитационно-пропагандистской кампанией лжи, а проще говоря, низкопробной провокацией", произнёс постпред при ОЗХО.
По словам Шульгина, истинная цель происходящего вполне ясна. Россию пытаются очернить при помощи обвинений, которые невозможно доказать. Всё это делается в геополитических интересах. Так у Запада появляется повод для введения очередных антироссийских санкций.
Дипломат подчеркнул, что Россия готова сотрудничать на условиях равноправия и взаимоуважения, а ультиматумы и угрозы в принципе неприемлемы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



153
Источник
Похожие новости
07 октября 2020, 00:25
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
07 октября 2020, 00:25
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил версию покушения на убийство
07 октября 2020, 02:15
Украина и ЕС обменялись "банкоматными" обвинениями. Евросоюз напомнил Киеву, что он не мать Тереза
07 октября 2020, 04:05
"Чудовищный удар по авторитету": Мардан о том, как Собянин может подставить Путина
07 октября 2020, 00:25
"Я знаю эту породу наизусть": Зюганов отвесил сомнительный комплимент Навальному
07 октября 2020, 11:25
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были уничтожены ударом ВКС РФ
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 октября 2020, 00:25
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
07 октября 2020, 00:25
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил версию п...
07 октября 2020, 02:15
Украина и ЕС обменялись "банкоматными" обвинениями. Евросоюз напомнил Киеву...
07 октября 2020, 04:05
"Чудовищный удар по авторитету": Мардан о том, как Собянин может подставить...
07 октября 2020, 00:25
Анна Каренина или Мата Хари? – кем была погибшая сотрудница посольства США в Киеве
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 октября 2020, 00:45
"В руке пачка долларов?": Зачем немцы установили памятник Горбачёву
03 октября 2020, 11:10
В украинских СМИ призвали покончить с растлителем Порошенко выстрелом в голову
30 сентября 2020, 23:35
Армении указали на глупые ошибки в общении с Россией: "Хотелось бы напомнить..."
06 октября 2020, 01:30
Блицкриг Азербайджана сорвался: Сотни военных попали в смертельную ловушку
04 октября 2020, 13:45
"Нас обманули. Это мясорубка": Рассекречены переговоры "сирийских" наёмников в Карабахе
05 октября 2020, 12:40
В Германии заподозрили США в инсценировке отравления Навального
05 октября 2020, 00:45
«Херсон на выход из Украины»: бойцы ВСУ шокировали своим поведением простых граждан
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.