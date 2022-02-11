|
"Камила, не прячь лица!": Кремль напрямую обратился к Валиевой
11 февраля 2022, 13:10 • 255 • Политика
Представитель Кремля Дмитрий Песков обратился к фигуристке Камиле Валиевой после допинг-скандала.
Песков подчеркнул, что в настоящий момент спортивные чиновники разбираются в ситуации. По его словам, произошло недоразумение, поскольку есть вопросы о сроках тестирования проб Валиевой.
Саму ситуацию в Кремле пока не комментируют, так как ожидают завершения разбирательства.
- добавил Песков.
Ранее сообщалось, что допинг-скандал, разразившийся вокруг олимпийской чемпионки Камилы Валиевой, получил продолжение. МОК подал апелляцию на решение РУСАДА, а в WADA умывают руки, отказываясь от комментариев по этому вопросу.
Подпишитесь на нас
255
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 февраля 2022, 04:35
|
05 февраля 2022, 01:25
|
08 февраля 2022, 05:50
|
06 февраля 2022, 11:50
|
05 февраля 2022, 17:45
|
09 февраля 2022, 16:15
|
07 февраля 2022, 16:25