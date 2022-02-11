"Камила, не прячь лица!": Кремль напрямую обратился к Валиевой

Представитель Кремля Дмитрий Песков обратился к фигуристке Камиле Валиевой после допинг-скандала.

Песков подчеркнул, что в настоящий момент спортивные чиновники разбираются в ситуации. По его словам, произошло недоразумение, поскольку есть вопросы о сроках тестирования проб Валиевой.

Саму ситуацию в Кремле пока не комментируют, так как ожидают завершения разбирательства.

Мы поддерживаем нашу Камилу Валиеву. Призываем всех её поддерживать.

И говорим Камиле: не прячь своего лица! Ты россиянка! Гордо ходи везде и, главное, выступай и побеждай,

- добавил Песков.

Ранее сообщалось, что допинг-скандал, разразившийся вокруг олимпийской чемпионки Камилы Валиевой, получил продолжение. МОК подал апелляцию на решение РУСАДА, а в WADA умывают руки, отказываясь от комментариев по этому вопросу.