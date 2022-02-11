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"Камила, не прячь лица!": Кремль напрямую обратился к Валиевой

11 февраля 2022, 13:10  •  255 • Политика
Представитель Кремля Дмитрий Песков обратился к фигуристке Камиле Валиевой после допинг-скандала.
Песков подчеркнул, что в настоящий момент спортивные чиновники разбираются в ситуации. По его словам, произошло недоразумение, поскольку есть вопросы о сроках тестирования проб Валиевой.
Саму ситуацию в Кремле пока не комментируют, так как ожидают завершения разбирательства.
Мы поддерживаем нашу Камилу Валиеву. Призываем всех её поддерживать.
И говорим Камиле: не прячь своего лица! Ты россиянка! Гордо ходи везде и, главное, выступай и побеждай,
- добавил Песков.
Ранее сообщалось, что допинг-скандал, разразившийся вокруг олимпийской чемпионки Камилы Валиевой, получил продолжение. МОК подал апелляцию на решение РУСАДА, а в WADA умывают руки, отказываясь от комментариев по этому вопросу.

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