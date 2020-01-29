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"Камер не было, все фото - фейк": Британские СМИ об освобождении Освенцима бойцами Красной армии

29 января 2020, 21:24  •  167 • Политика
В британских СМИ назвали фейком фотографии освобождения нацистского концлагеря Освенцим бойцами Красной армии, так как у них якобы не было при себе фотокамер.
Западные СМИ устроили новый вброс на тему освобождения нацистского концлагеря Освенцим. На этот раз отличилась передача "Доброе утро, Британия" в которой было заявлено, что фотографии освобождения лагеря смерти бойцами Красной армии являются фейком.
Для вброса была привлечена сводная сестра Анны Франк, попавшая в Освенцим в 15 лет. В эфире передачи она заявила, что фотографии Советской Красной армии, демонстрирующие освобождение лагеря, являются поддельными, поскольку советские солдаты не имели при себе фотоаппаратов. Женщина добавила, что фотографии, которые "якобы" сделаны в Освенциме и показывающие освобождение, на самом деле были сделаны в других лагерях.
То есть по её словам выходит, что за все эти годы ни один из историков не заметил, что на фото освобождения Освенцима изображены совершенно другие концлагеря. Учитывая, какие старания прикладывает Запад, чтобы переписать историю, сомнительно, что такой серьёзный факт остался бы незамеченным. И это не говоря уже о том, насколько воспоминаниям и памяти очень пожилой женщины вообще можно доверять. То, что она не видела бойцов с камерами, не означает, что их не было.
Да, это очередное highly likely, базирующееся на словах очень пожилой женщины. Но! Это ещё один пример того, что в процессе переписывания роли СССР в победе над нацизмом, наши западные "партнёры" не гнушаются ничем, - прокомментировала в Telegram журналистка и блогер Юлия Витязева.

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