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"Камасутра головного мозга": в семье политика, предложившего наказывать антиваксеров, свой бунт

20 июля 2021, 13:40  •  127 • Политика
Первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров полагает, что противников вакцинации следует наказывать – тех, кто объясняет, что прививка от коронавируса не нужна. В то же время, оказалось, что в семье самого Петрова зреет бунт – не все хотят вакцинироваться. И "Камасутру головного мозга" политик близким не устраивает – так он объяснил ситуацию сам.
Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров выступил с предложением ввести уголовную ответственность за призыв к отказу от вакцинации по немедицинским показаниям.
Тем временем, согласно опросу, 50% его сограждан в Ленинградской области делать прививку от коронавируса не готовы. К тому же, есть целая система медицинских отводов, не говоря уже о конституционном праве выбора. Но... высказанная инициатива уже поддерживается отдельными депутатами Госдумы, что вызывает всё большее сопротивление в обществе. В такой ситуации недалеко и до обострения отношений, о чём Царьград говорил неоднократно. Понимает ли Владимир Петров всю ответственность в связи с происходящим? Вопросы редакция Царьграда задала ему лично.
Петров ещё раз заявил, что предлагает наказывать вовсе не за отказ от вакцинации против коронавируса. Ему хотелось бы карать "за агитпроп". По словам Петрова, сам он прививку сделал, а вот его мама отказывается.
- И как вы её убеждаете? - спросил корреспондент Царьграда.
- Исключительно личным примером. Делать друг другу Кама-Сутру головного мозга у нас в семье не принято, - сказал Петров.
Остаётся неясным, почему "Камасутру головного мозга" заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области предлагает "делать" людям в России, придерживающимся иных взглядов, нежели его позиция.
Полная версия ответов Владимира Петрова доступна в региональной версии сайта - корреспонденты петербургской редакции "Первого русского" весьма подробно обсудили с Петровым проблему.

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