"Калинка моя!": На абсурдное обвинение Испании Барселона "взорвалась" русской песней

Напомним, ранее испанские СМИ распространили информацию, что Москва якобы предлагала бывшему лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону направить 10 тысяч военных для разрешения политического кризиса, который случился в 2017 году. К такому выводу пришёл судья, расследующий причины сепаратистского скандала.

Посольство России в ответ заявило в Twitter, что все слухи о готовящемся вторжении были приуменьшены. Дипломаты в шутку предложили прибавить к числу российских солдат, якобы готовящихся направиться в Барселону, два нуля.

В Барселоне прошёл митинг, участники которого отреагировали на обвинения в "русском следе в акциях за независимость Каталонии" русской песней.

"Калинка, калинка, калинка моя!" - зазвучало дружно в Барселоне.