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"Калинка моя!": На абсурдное обвинение Испании Барселона "взорвалась" русской песней

29 октября 2020, 16:05  •  193 • Политика
На абсурдное обвинение Испании в адрес России Барселона "взорвалась" русской песней. "Калинка моя!" - разлилось дружно по улицам города.
Напомним, ранее испанские СМИ распространили информацию, что Москва якобы предлагала бывшему лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону направить 10 тысяч военных для разрешения политического кризиса, который случился в 2017 году. К такому выводу пришёл судья, расследующий причины сепаратистского скандала.
Посольство России в ответ заявило в Twitter, что все слухи о готовящемся вторжении были приуменьшены. Дипломаты в шутку предложили прибавить к числу российских солдат, якобы готовящихся направиться в Барселону, два нуля.
В Барселоне прошёл митинг, участники которого отреагировали на обвинения в "русском следе в акциях за независимость Каталонии" русской песней.
"Калинка, калинка, калинка моя!" - зазвучало дружно в Барселоне.

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