"Калинка-малинка" и пироги: В немецкой школе олимпиада по русскому языку прошла с русским размахом

В гимназию небольшого городка Беверунген на прошлой неделе съехались сотни школьников земли Северный Рейн-Вестфалия, изучающих русский язык. Здесь они не только выполняли творческие задания, но и показали настоящий концерт. Директор школы Бенедикт Марперт поблагодарил своих коллег, которые преподают русский язык и культуру за активное участие в этом нелёгком деле.

Преподаватели гимназии Беверунгена рассказали газете Neue Westfälische, что русский язык у них преподается четыре часа в неделю в старших классах, а в средней школе он изучается в рамках специального комбинированного географического курса. В прошлом году одиннадцать из 17 абитуриентов успешно сдали экзамен по русскому языку.

Педагоги порадовались растущему интересу к русскому языку и русской культуре: Клаус Дроппман, например, уверен, что занятия русским языком и культурой вносят вклад в понимание народов. Он назвал русский язык очень важным средством коммуникации, правда, пока его главный конкурент в школах - это испанский.

"Важно понимать русский язык, чтобы создать собственное мнение о русских, независимое от манипуляций СМИ", - заявил Петр Жигалин, референт по русскому языку окружного правительства Дюссельдорфа.

В рамках праздничной программы выступил танцевальный коллектив из школы при посольстве в Бонне: мальчишки и девчонки в атласных рубашках и расшитых сарафанах исполнили зажигательную плясовую, сорвав овации зала.