|
"Калинка-малинка" и пироги: В немецкой школе олимпиада по русскому языку прошла с русским размахом
21 ноября 2019, 06:39 • 112 • В мире
"Важно понимать русский язык, чтобы создать собственное мнение о русских, независимое от манипуляций СМИ", решили в немецком Беверунгене. И превратили обычную олимпиаду по русскому в праздник с танцами, песнями и спектаклями.
В гимназию небольшого городка Беверунген на прошлой неделе съехались сотни школьников земли Северный Рейн-Вестфалия, изучающих русский язык. Здесь они не только выполняли творческие задания, но и показали настоящий концерт. Директор школы Бенедикт Марперт поблагодарил своих коллег, которые преподают русский язык и культуру за активное участие в этом нелёгком деле.
Преподаватели гимназии Беверунгена рассказали газете Neue Westfälische, что русский язык у них преподается четыре часа в неделю в старших классах, а в средней школе он изучается в рамках специального комбинированного географического курса. В прошлом году одиннадцать из 17 абитуриентов успешно сдали экзамен по русскому языку.
Педагоги порадовались растущему интересу к русскому языку и русской культуре: Клаус Дроппман, например, уверен, что занятия русским языком и культурой вносят вклад в понимание народов. Он назвал русский язык очень важным средством коммуникации, правда, пока его главный конкурент в школах - это испанский.
"Важно понимать русский язык, чтобы создать собственное мнение о русских, независимое от манипуляций СМИ", - заявил Петр Жигалин, референт по русскому языку окружного правительства Дюссельдорфа.
В рамках праздничной программы выступил танцевальный коллектив из школы при посольстве в Бонне: мальчишки и девчонки в атласных рубашках и расшитых сарафанах исполнили зажигательную плясовую, сорвав овации зала.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
112
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 ноября 2019, 07:54
|
19 ноября 2019, 05:54
|
15 ноября 2019, 01:09
|
18 ноября 2019, 10:24
|
17 ноября 2019, 21:24
|
20 ноября 2019, 11:09
|
17 ноября 2019, 08:09